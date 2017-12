Cate Blanchettová sa stala matkou

Londýn 7. decembra (TASR) - Austrálska herečka Cate Blanchettová (32) porodila v Londýne začiatkom týždňa syna. Chlapčekovi dala meno Dashiell John.

7. dec 2001 o 11:42 TASR

Blanchettová je vydatá za scenáristu Andrewa Uptona. Za úlohu v kostýmovom filme Kráľovná Alžbeta ju nominovali v roku 1998 na Oscara.

Túto trofej by mohla dostať na druhý pokus v roku 2002, pretože National Board of Review, združenie amerických filmových kritikov a teoretikov, vo štvrtok Blanchettovú vyhlásilo za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe vo filmoch Pán prsteňov, The Shipping News a The Man Who Cried. Toto ocenenie je dôležitým indikátorom pred udeľovaním Oscarov.