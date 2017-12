Banícke betlehemy handlovského rezbára J. Procnera

Chrenovec-Brusno 7. decembra (TASR) - Tri originálne banícke betlehemy vytvoril z dreva bývalý baník a uznávaný ľudový umelecký rezbár Ján Procner z Handlovej. Jeho poloreliéfy sú zaujímavé nevšedným umeleckým poňatím a originálnou symbolikou. Podľa Procnera sa Ježiško narodil v bani. Namiesto pastierov sú okolo neho baníci a betlehemská hviezda vychádza priamo z hlbín zeme. Božieho syna nezohrieva somárik, ale koník, ktorý dlhoročnou prácou v handlovskej bani oslepol.

Pri tvorbe betlehemov nemal umelec v úmysle skarikovať príbeh narodenia Ježiša Krista. Na stovkách reliéfov, ktoré doteraz vytvoril, priblížil život baníkov pri veselých i smutných udalostiach. Jeho postavičky dýchajú životom. Realisticky a detailne stvárňuje najmä ich tvár a prisudzuje im mohutné ruky. Mnohí jeho kamaráti z bane, kde odpracoval 33 rokov, sa dokonca na jeho drevorezbách spoznali. Pretože J. Procner je hlboko veriaci človek, dlho uvažoval, ako po banícky stvárniť práve betlehemskú rodinu.

Prvý betlehem vyrezal približne pred tromi rokmi. Namiesto troch kráľov k Ježiškovi prichádzajú traja baníci a každý mu nesie dary. V rukách majú to najcennejšie, kahance a banícke nástroje, "grace", sekery, "bunká", lopaty, ktoré si vždy strážili ako oko v hlave. V ďalšom diele položil Božie dieťa do veľkej mozoľnatej baníckej dlane a baníci mu k nohám kladú svoje srdce. V poslednom betleheme, ktorý dokončil iba v minulých dňoch, položil novorodenca odvážne do slamou vystlaného "batára", hlbokého banského vozíka. Malý Ježiško sa na reliéfe potmehúdsky usmieva. Podľa majstra je to preto, lebo ho slama šteklí.

Spomínané betlehemy a ďalšie práce J. Procner vystavuje v priestoroch Obecného úradu v hornonitrianskom Chrenovci-Brusne, kde sa v sobotu začne 11. ročník ekumenického festivalu Dni kolied kresťanov Slovenska.