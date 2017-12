CD

nové CD na trhu

25. okt 2004 o 10:30

Jan Garbarek - In The Praise Of Dreams

ECM / distr. Divyd

Nórsky saxofónový lyrik Jan Garbarek vydáva album pod svojím menom po dlhých šiestich rokoch. Nahral ho s bubeníkom Manu Katchém (so svojou kapelou hral Katché nedávno v Bratislave) a vychýreným violistom Kimom Kashkashianom. Je to krehká, lyrická a zádumčivá hudba, plná vrúcnych melódií a premýšľavých nálad. Zvuk je plný - Garbarek hrá okrem tenorového a altového saxofónu na syntetizátoroch, sampleroch a perkusiách, počujeme aj slučky bicích nástrojov. Album ťažko štýlovo zaradiť. Džez to určite nie je, túto zrozumiteľnú hudbu ale dokážu určite prijať aj poslucháči, ktorí majú pred džezom rešpekt. Album smeruje k čomusi oveľa staršiemu ako 20. storočie, časté sú keltské motívy. Garbarekove snivé hudobné krajinky pekne korešpondujú s tým, čo sa v týchto dňoch deje za oknom a adekvátne aj v hlavách. Tento album vás prehreje.

Dave Douglas - Strange Liberation

BMG Music

Americký džezový novátor, trubkár Dave Douglas má rád bebop, džezovú avantgardu, pop aj rock a počuť to. Ako trubkár má impozantnú techniku a nasadenie, vie pracovať s celým spektrom výrazových prostriedkov. Na album si pozval veľmi zaujímavých hudobníkov: najväčšou hviezdou je gitarista Bill Frisell, ale známi sú aj saxofonista Chris Potter a basista James Genus. Zostavu dopĺňa elektrický klavír Fender a bicie.

Douglas a kolektív nás berú so sebou na vzrušujúce výlety. Džezová história sa spája s modernou, počuť jazzrock i stopy džezových progresívnych smerov 60. rokov, swing aj groove. Treba oceniť, že Dave Douglas nenechá poslucháča utopiť sa vo výpovedi, Jeho hudba nie je jednoduchá, ale zároveň je zostáva dostatočne komunikatívna, s opornými bodmi silných tém a zaujímavých rytmických modelov. Samozrejme, najväčšiu úlohu zohráva Frisell, Douglas mu album priamo šil na mieru.

"Papa" John DeFrancesco - Walking Uptown

Savant Records / distr. Hevhetia Records

Otec legendárneho organistu a trubkára Joeya DeFrancesco je sám skvelý hráč na organe hammond. V roku 1979 sa vzdal aktívneho hrania, aby mohol plne podporovať Joeya na ceste ku kariére. K organu sa vrátil v 90. rokoch. Walking Uptown je milý, vydarený album. Počujeme swingujúce džezové kúsky, ale aj blues, funky, soul a rhythm and blues. Otcovi, samozrejme, sekundujú dvaja vydarení synovia, okrem Joeya s trúbkou a netypicky s klavírom aj gitarista Johnny DeFrancesco. Papa si veľmi dobre rozumie so saxofonistom Timom Warfieldom a bubeníkom Paulom Klinfelterom. Optimistická hudba s milou historickou patinou. (mrn)