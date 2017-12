Ľubomíre údajne odpadli po vyradení z Dievčata za milión starosti

25. okt 2004 o 15:30 TASR

Bratislava 25. októbra (TASR) - Prvá vyradená finalistka reality šou TV JOJ Dievča za milión Ľubomíra Gabrielová považuje za pikantnú prvú sms-ku, ktorú po vylúčení zo súťaže dostala.

"Poslala mi ju Mirka Ábelová," prezradila meno odosielateľky podľa jej slov povzbudivej správy. Mirka v uplynulých dňoch rozvírila sexuálny škandál okolo súťaže. "Mirka je moja dobrá kamarátka, aj keď odsudzujem, čo urobila. Napísala mi Vitaj medzi odpadlíkmi, tí sú aj tak najlepší. Mal vypadnúť niekto iný," hovorí slovenská Tereza Maxová, ako ju mnohí začali prezývať. "Väčšina reakcií bola taká, že je dobre, že som vypadla, lebo tam vôbec nepatrím a ja si to myslím tiež," hovorí študentka dvoch vysokých škôl, ktorej vraj vyradením zo súťaže odpadli veľké starosti.

O jej vylúčení rozhodla adresátka najväčšieho počtu diváckych sms-iek Katarína Ivanková. Tá podľa pravidiel súťaže mala vyradiť jednu z troch kandidátok s najmenším počtov hlasov. V hre nakoniec nechala Barbaru Chlebcovú a Katarínu Suchoňovú. "Mala som nepríjemný pocit, že som to musela urobiť, ale taká je hra. Chcela som to vyriešiť čo najspravodlivejšie, rozdeľujem súkromie od profesionálnej cesty, Ľubke som povedala, prečo je vyhodená, dúfam, že to pochopila," odôvodnila Katarína svoje rozhodnutie s tým, že okrem najnižšieho počtu diváckych hlasov rozhodli aj Ľubkine sykavky a bratislavský prízvuk. Sama Katarína je šťastná, že skončila na prvom mieste. "Ktorá z nás by nebola?" kladie si otázku študentka herectva, ktorá však vie, prečo na prvom mieste skončila. "Zatiaľ to cítim, ale možno sa moja Achillova päta prejaví. I naďalej chcem byť prirodzená. To moje, v úvodzovkách, šaškovanie, to som ja." Cesta Ivankovej za víťazstvom však nebola do soboty úplne jednoznačná. Hoci sa jej popularita pohybovala stále v prvej päťke dievčat, tesne pred priamym prenosom bola na štvrtej pozícii. Hlasy jej raketovým tempom, začali pribúdať aj po zvládnutí hlavnej sobotnej disciplíny - čítačky. Prekvapením večera bolo druhé miesto pôvodne vylúčenej Zuzany Panczovej, ktorú v Afrike vrátilo do hry až hlasovanie dievčat. Jej súperky už svoju tuniskú voľbu "otvoreného zla" zrejme oľutovali...

Hlavnou disciplínou nasledujúcej časti bude preverenie speváckych schopností zostávajúcich deviatich finalistiek.