Legenda naživo a aj vo filme

26. okt 2004 o 9:00

Skupina na snímke zo šesťdesiatych rokov ešte s Brianom Jonesom (uprostred). FOTO - ČTK/AP



Podľa posledných správ sa bubeník Charlie Watts vyliečil z rakoviny a britská legendárna skupina The Rolling Stones už oznámila nové aktivity. V roku 2006 chcú títo šesťdesiatnici vyraziť na ďalšie svetové turné, počas ktorého by práve oni mali otvoriť nanovo upravený štadión Wembley v Londýne. Už o niekoľko dní im vychádza nový živý album Live Licks a na trhu sa objaví aj DVD legendárneho dokumentu Rock And Roll Circus z roku 1968.

Nový koncertný album Stones kopíruje ich posledné celosvetové turné, počas ktorého sa minulý rok predstavili aj v Prahe. Prvý z dvojdisku je koncipovaný ako Greatest Hits. Obsahuje najväčšie hity Stones z ich štyridsaťročnej histórie. Druhý disk je záznamom menej známych piesní vrátane spoločných vystúpení so známou americkou speváčkou Sheryl Croweovou a soulovou legendou Solomonom Burkom.

Na budúci rok je naplánované aj vydanie nového štúdiového albumu, na ktorom vraj Stones už začali pracovať v októbri. Je známe, že pred poslednou koncertnou šnúrou nahrali v Paríži dostatok materiálu, z ktorého zverejnili štyri skladby na výberovke Forty Licks. Najusilovnejším zo štvorice Stones je spevák Mick Jagger, ktorý nahral vianočný singel s talentovanou speváčkou Joss Stoneovou pre film Alfie.

Bohatú a kontroverznú minulosť legendy pripomenie film The Wild and Wycked World Of Brian Jones v réžii Stephena Wooleayho (The Crying Game a The Miracle), ktorý v ňom zhrnul búrlivý život prvého gitaristu Stones Briana Jonesa, ktorý sa v roku 1969 za záhadných okolností utopil v bazéne.

Včera oficiálne vyšiel filmový záznam z najpozoruhodnejšej šou, akú The Rolling Stones usporiadali. Legendárny Rock And Roll Circus, podivné predstavenie Stones a ich priateľov, odohrávajúce sa v cirkusovej manéži za prítomnosti šašov a iných postavičiek, pôvodne skupina odložila do trezoru, pretože Jagger a spol. považovali svoje vystúpenie za nepodarené.

Pred niekoľkými rokmi už vyšiel na CD, ale až teraz si ho skalní fanúšikovia môžu vychutnať aj na vlastné oči. Okrem Stones sa v rokenrolovom cirkuse predstavila celá plejáda ďalších hviezd tých čias - The Who, John Lennon, Eric Clapton alebo Jethro Tull. Tento koncert bol zároveň aj posledným vystúpením Briana Jonesa. (peb)