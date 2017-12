Úspech v Benátkach vyveštila slovinskému režisérovi Cvitkovi†ovi manželka

7. dec 2001 o 16:00 TASR

Bratislava 7. decembra (TASR) - Medzinárodný filmový festival Bratislava dnes pokračuje ôsmym dňom. Okrem projekcií ponúkol rovnako ako počas predchádzajúcich predpoludní možnosť porozprávať sa s niektorými tvorcami filmov.

Svoj hraný debut Chlieb a mlieko, ktorý je zaradený v medzinárodnej súťaži prvých a druhých hraných filmov, prišiel do Bratislavy predstaviť slovinský režisér Jan Cvitkovi†. Titul je inscenovanou a interpretovanou momentkou jedného dňa a jednej noci o nádeji, sklamaní a vytriezvení, ktoré je horšie než kedykoľvek predtým. Cvitkovi†, ktorý je pôvodným povolaním archeológ, získal za tento titul na 58. MFF v Benátkach 2001 Leva budúcnosti (najlepší prvý film). Ako dnes na tlačovej besede povedal, ocenenie v Benátkach mu vyveštila z kariet manželka. Aj keď jej pôvodne neveril, po získaní ceny zmenil názor. Či sa však stane víťazom aj v Bratislave, mu ale z kariet nečítala.

Film Chlieb a mlieko sa natáčal v režisérovom rodisku, malom mestečku Tolmin. Určitá časť bola dokonca nakrúcaná v byte jeho mamy a v príbehu účinkuje aj viacero Cvitkovi†ových známych či príbuzných. V snímke si zahrala i miestna hudobná skupina. Tá predtým nebola veľmi známa, ale po videoklipe, ktorý pre ňu urobil Cvitkovi† pri natáčaní tohto filmu, sa dostala do čela slovinského hudobného rebríčka. "Mal som aj zvláštny dôvod, prečo pozvať túto skupinu na natáčanie," povedal režisér. "Keď som bol mladší, vídaval som muža, ktorý v noci stál uprostred krčmy, veľmi opitý s taškou plnou mlieka. To na mňa veľmi zapôsobilo, a aj preto som sa rozhodol urobiť tento film. Gitarista spomínanej skupiny je synom toho muža. Nepovedal som mu, prečo som sa rozhodol vybrať ich k tomuto filmu, ani to, že jeho otec bol kedysi opilec," dodal Cvitkovi†.