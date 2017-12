Céline Dionová nahráva nový album

Montreal 7. decembra (TASR) - Po dvojročnej prestávke nahráva kanadská speváčka Céline Dionová nový album v anglickom jazyku. Album by mal vyjsť začiatkom ...

7. dec 2001 o 16:45 TASR

Montreal 7. decembra (TASR) - Po dvojročnej prestávke nahráva kanadská speváčka Céline Dionová nový album v anglickom jazyku. Album by mal vyjsť začiatkom budúceho roku, oznámila dnes bez ďalších podrobností jej hovorkyňa.

Dionová sa preslávila v roku 1997 naspievaním titulnej melódie ku kasovému trháku Titanic s názvom My Heart Will Go On. Pred dvoma rokmi sa 33-ročná umelkyňa stiahla do súkromia, pretože si chcela založiť rodinu. Na verejnosti sa odvtedy objavovala zriedka. Jednou z výnimiek bolo vystúpenie na koncerte pre obete teroristických útokov z 11. septembra.

Koncom januára tohto roku sa Dionovej narodil syn René-Charles.