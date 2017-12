Zellwegerová tvrdí, že Hugh Grant je chudáčik

26. okt 2004 o 19:07 TASR

Los Angeles 26. októbra (TASR) - Americká herečka Renee Zellwegerová (35) vyhlásila, že jej filmový kolega Hugh Grant (44) v romantickej komédií Denník Bridget Jonesovej bol skutočný chudáčik. Naoko nelichotivé vyjadrenia na adresu hollywoodskeho starého mládenca uverejnil britský denník The Sun.

"Keď je Hugh mrzutý, dá to najavo a vôbec ho netrápi, ako sa cíti ten druhý. Ale toto je to, čo je na ňom okúzľujúce - vždy viete, kde je vaše miesto," skonštatovala herečka. Grantove nedávne vyhrážky, že s filmovaním skončí, neberie herečka vôbec tragicky. "Takto to možno cítil v ten deň," vysvetlila.