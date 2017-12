Do Bratislavy príde jedenásť českých scén

BRATISLAVA - Už 11. ročník festivalu České divadlo sa v bratislavskom Štúdiu L+S koná od 13. do 28. novembra a v jeho priebehu sa tu predvedie jedenásť divadelných scén z Prahy a z Brna.

27. okt 2004 o 11:00 (bd)

Martin Huba vytvoril v hre Garderobiér, ktorú aj režíroval, jednu z hlavných rolí starnúceho shakespearovského herca. FOTO - ARCHÍV



Festival otvára divadlo Ungelt s titulom dobre známym vďaka rovnomennému filmu. Šofér slečny Daisy rozpráva o rodiacom sa priateľstve medzi bohatou Američankou v podaní Aleny Vránovej a jej černošského šoféra (Stanislav Zindulka.) Nasledujú Sunny boys, u nás známi ako Zlatí chlapci. Na festivale hrali aj v minulosti, ako herecký koncert Petra Nárožného a Ladislava Mrkvičku. Tentoraz sa v úlohách dvoch hašterivých starnúcich priateľov predvedú Karel Heřmánek a Zdeněk Žák z Divadla Bez zábradlí.

Eliška Balzerová sa už v minulosti zúčastnila na festivale ako Maria Callas (u nás ju hrá Emília Vášáryová). Tentoraz sa opäť zaskvie v monodráme. Môj báječný rozvod je komédia venovaná všetkým, ktorí vlastnou vinou zostali sami, a Balzerová sa tu prevteľuje až do sedemnástich postáv.

Podobné prevteľovanie predvedú aj Radek Holub a Miroslav Vladyka v komédii Plné vrecká šutrov, kde hrajú dvojicu komparzistov glosujúcich dianie pri nakrúcaní hollywoodskeho filmu. Holub za svoj výkon získal v roku 2000 cenu Thálie.

Aj Jana Hlaváčová, ktorá s Petrom Kostkom zahrá Zmiešané (po)city, dostala za svoju rolu Tháliu. Mimochodom, komédiu o dvoch starnúcich priateľoch režíroval jej manžel Luděk Munzar.

V rámci festivalu, na ktorý sa začínajú predávať lístky práve dnes, sa udeje vlastne aj jeden privátny minifestival. Až tri večery budú patriť tvorbe Jaroslava Duška, ktorý sa na Slovensku preslávil vďaka filmu Musíme si pomáhať či moderovaním ceremoniálu České levy. V Štúdiu L+S vystúpi osobne so svojím divadlom Vizita, kde je celé predstavenie improvizáciou. Spoločne s Martinom Zbrožkom ani v čase, keď už stoja na javisku, netušia, ako sa večer vlastne bude vyvíjať. Isté je len to, že to bude na popukanie.

Sekec mazek je tiež Duškova hra, ktorú však pripravil s Dejvickým divadlom a jeho metódu improvizácie tu využíva napríklad Tatiana Vilhelmová. Do tretice sa Dušek ukáže aj ako režisér klasiky, s hercami Divadla v Řeznické prichystal Kráľa Ubu.

Hoci ide o České divadlo, v Štúdiu sa predvedie aj Slovák Martin Huba. Ako režisér siahol po hre Garderobiér, kde vytvoril aj jednu z hlavných rolí starnúceho shakespearovského herca. Pamätníci si určite spomenú, že kedysi toto predstavenie hrával na Malej scéne s Ctiborom Filčíkom. Vtedy bol garderobiérom, ktorého dnes zveril Miroslavovi Táborskému.

Na festivale, samozrejme, nemôže chýbať Bolek Polívka. Tentoraz v inscenácii Hvězdy nad Baltimorom, venovanej tragickému osudu jedného z najväčších českých komikov Vlastovi Burianovi. Predstavenie sa v Bratislave takmer neuviedlo. Nezmestilo sa totiž na Novú scénu, kde sa pôvodne malo hrať. Nakoniec ho Divadlo Na provázku prispôsobilo pre Štúdio L+S, no scéna, koncipovaná ako aréna, zhltne časť hľadiska. Rozhodli sa preto uviesť ho až po dva večery a vyhovieť tak veľkému diváckemu záujmu.

Posledný titul, ktorý tohtoročný festival uzavrie, je Maska a tvár Činoherného klubu, kde sa predstavia české herecké hviezdy ako Ondřej Vetchý, Petr Nárožný či Ivana Chýlková.