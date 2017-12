EMI znovu vydá Harrisonovu skladbu My Sweet Lord

7. dec 2001 o 18:05 TASR

Londýn 7. decembra (TASR) - Hit zosnulého bývalého člena kapely Beatles Georgea Harrisona My Sweet Lord sa čoskoro dočká reedície, ktorej výnosy poputujú na dobročinné účely.

Ako dnes oznámil hovorca nahrávacej spoločnosti EMI, definitívne rozhodnutie o novom vydaní originálnej verzie už padlo. Zatiaľ nestanovili dátum ani konkrétnu charitatívnu organizáciu, ktorá peniaze z predaja dostane.

Spoločnosť sa rozhodla vydať singel My Sweet Lord po konzultácii s vdovou po Harrisonovi Oliviou a jeho synom Dhanim. Nie je však jasné, či sa reedícia mystického hitu objaví pred alebo po Vianociach.

Hovorca britskej siete hudobných obchodov HMV, ktorú vlastní EMI a americký investičný fond Advent, začiatkom tohto týždňa uviedol, že skladba by sa pred vianočnými sviatkami dostala nepochybne na vrchol hitparád.

My Sweet Lord sa stal sa prvou sólovou nahrávkou člena Beatles na špici britského rebríčka - dominovala v ňom päť týždňov v januári a februári 1971. Vyšiel aj na Harrisonovom najúspešnejšom albume All Things Must Pass, ktorý po digitálnom obnovení vydali začiatkom tohto roku.