Šesťdesiatnik Marián Labuda chce plniť divadelné očakávania

"Kladiete na mňa ťažko splniteľné požiadavky, ak chcete rozhovor. O pár minút začínam skúšať," povedal SME dnešný oslávenec, šesťdesiatnik Marián Labuda. Nechceli sme rozhovor, iba pogratulovať. Svoje narodeniny herec oslávi v kruhu divadelných priateľov

28. okt 2004 o 10:00

Marián Labuda na podujatí v Slovenskom inštitúte v Prahe, usporiadanom pri príležitosti jeho šesťdesiatin. Tam sa jubilant pochválil aj čerstvým výtlačkom svojej knihy Oko stĺpkom z vydavateľstva Fortuna Print, v ktorej sú zhromaždené jeho pravidelné stĺpčeky, uverejňované v rokoch 2003-2004 v týždenníku TV oko, ktoré je prílohou denníka SME. Kniha s príhovorom režiséra Jiřího Menzela vychádza v českej a slovenskej mutácii.

FOTO ČTK -

MICHAL KAMARYT



v Česku aj na Slovensku.

V sobotu po predstavení Krajčírky na Malej scéne SND v Bratislave usporiada pre svojich hostí oslavu. "Pripravujem si ju sám, nemá to byť prekvapenie od kolegov. Ja som sebestačný, všetko v živote som si pripravil sám," vysvetlil Labuda. Pri svojom životnom jubileu sa zdôveril aj so svojím umeleckým prianím: "Chcel by som splniť divadelné ponuky a očakávania, ktoré sa s nimi viažu."

Momentálne "plní ponuku" hlavnej úlohy v pripravovanej premiére hry Ujo Vankúšik na doskách SND. "Napísal ju Martin McDonagh, ktorý je aj autorom hry Opustený západ. Nazval by som to cool dramatikou, ktorá sa momentálne veľmi uchytila po celej Európe. Naša dramaturgia je vysoko trendová, keď zaradila Uja Vankúšika. V hre sú situácie, pri ktorých mi behá mráz po chrbte. Je to napísané ťažkým jazykom, bolo to náročné obdobie učenia sa textov."

(zk)