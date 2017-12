V hlavnej role: slovo Božie

Evanjelium podľa Jána (The Gospel of John) m Kanada-Veľká Británia, 2003 m 180 min m Scenár: John Goldmith m Réžia: Philip Saville m Kamera: Miroslaw Baszak m Hudba: Jeff Danna m Hrajú: Christopher Plummer, Henry Ian Cusick, Stuart Bunce, Daniel Kash ...

28. okt 2004 o 9:30 MILOŠ ŠČEPKA

Evanjelium podľa Jána (The Gospel of John) m Kanada-Veľká Británia, 2003 m 180 min m Scenár: John Goldmith m Réžia: Philip Saville m Kamera: Miroslaw Baszak m Hudba: Jeff Danna m Hrajú: Christopher Plummer, Henry Ian Cusick, Stuart Bunce, Daniel Kash a ďalší.

Väčšina filmov dnes vzniká s cieľom stať sa atrakciou na pobavenie divákov. Pomenej má za cieľ napĺňať umelecké ambície tvorcov. No máme tu aj filmy spravodajské, dokumentárne, vzdelávacie a inštruktážne, kde dominuje poznávanie či presviedčanie, zábavná funkcia je redukovaná a umenie by vyslovene vyrušovalo. Evanjelium podľa Jána predstavuje samostatnú kategóriu. Všetko, čo v ňom odznie, je priamy citát zo štvrtého biblického evanjelia. Nemožno však povedať, že ide o doslovný filmový prepis Jánovho textu, pretože napriek úctyhodnej trojhodinovej dĺžke sa do filmu nezmestilo mnoho postáv, príbehov, motívov.

V čase, keď mal v USA premiéru kontroverzný film Mela Gibsona Umučenie Krista, uviedli na 28. medzinárodnom filmovom festivale v Toronte svetovú premiéru Evanjelia podľa Jána. Filmu, ktorý akoby nás vracal najmenej o sto rokov späť, do čias, keď vznikali prvé pohyblivé obrázky aj podľa biblických príbehov. Scenárista John Goldsmith i režisér Philip Saville majú bohaté skúsenosti s filmovými adaptáciami klasických literárnych predlôh pre televíziu Hallmark, povestnú technicky brilantnými no nenápaditými, otrockými ilustráciami klasiky bez väčšieho osobného prínosu tvorcov. Obaja filmári sú preto ako stvorení na tento druh kina.

Za sedemnásť miliónov kanadských dolárov, v španielskych exteriéroch a kanadských ateliéroch vznikla snímka, ktorá akceptuje biblický text ako posvätný a nemenný. Jej základným vyjadrovacím prostriedkom nie je obraz, ale zvuk. Slovo Nového zákona. Slovo Božie. Filmové zábery ilustrujú hlas rozprávača Christophera Plummera, čítajúceho evanjelium. Postavy, príbeh i komentár sú dané. Rovnako aj spôsob snímania, herecké výkony, masky, kostýmy, stavby, rekvizity, hudba, strih... nič nesmie na seba pútať pozornosť, nič nesmie vytvárať nové významy či hodnoty, nič nesmie prejavovať osobnosť a osobitosť filmárov. Nič nesmie rušiť kanál BIBLIA - DIVÁK. Autorom je evanjelista Ján, tvorcovia filmu vystupujú len ako jeho pokorní pomocníci.

Výsledkom je azda najvernejší biblický film, aký kedy vznikol v zmysle vernosti predlohe. Je naaranžovaný vkusne, bez akejkoľvek štylizácie. Na svoje si prídu dokonca aj vyznávači vernosti historických detailov ukrižovania. Nevyžíva sa v sadizme a nehrozí mu asi ani obvinenie z antisemitizmu. Postavy veľkňazov sú tu síce rovnako ploché a schematické ako u Gibsona, lenže tu sú také všetky postavy. Filmári ani herci im nepridávajú žiadne ľudské ani božské rozmery. Nechávajú to na slová evanjelistu Jána a na divákov.

Posudzovať film Evanjelium podľa Jána bežnými filmovými kritériami by malo fatálne následky. V našich končinách fatálne najmä pre posudzovateľa. Dielo predstavuje žáner či dokonca kategóriu samo o sebe. Nie však nadlho. Obaja tvorcovia už pracujú na Evanjeliu podľa Marka.