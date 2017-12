Bobovi Geldofovi udelia Brit Award za celoživotné dielo

28. okt 2004 o 10:22 TASR

Londýn 28. októbra (TASR) - Hlavnému organizátorovi legendárneho charitatívneho megakoncertu Live Aid na pomoc hladujúcim v Etiópii z roku 1985 Bobovi Geldofovi udelia vo februári 2005 Britskú hudobnú cenu Brit Award za celoživotné dielo.

Rodák z Dun Laoghaire neďaleko írskej metropoly Dublin, ktorý pôsobil ako frontman skupiny Boomtown Rats, figuroval už v roku 1986 za spomínaný projekt medzi laureátmi na Nobelovu cenu mieru a od toho istého roku je hrdým nositeľom titulu Sir.

Brit Award za celoživotné dielo si v minulosti prevzali napríklad David Bowie, Elton John, Sting, Rod Stewart, Van Morrison, ale aj formácie Duran Duran, U2 alebo The Who.

Bob Geldof, ktorý prišiel na svet ako Robert Frederick Zenon Geldof 5. októbra 1951, v piatich rokoch stratil mamu. Po neradostnom detstve vystriedal množstvo profesií, bol bagristom, cestárom, fotografom, predavačom mäsa, neskôr pedagógom v Španielsku, hudobným publicistom v Kanade, ale medzičasom aj zamestnancom jatiek.

Rozhodujúcim zvratom v jeho živote bolo založenie hudobnej skupiny The Boomtown Rats, ktorá sa v druhej polovici 70. rokov XX. storočia prakticky zo dňa na deň dostala do povedomia verejnosti. O nespornom talente presvedčil aj sťaby predstaviteľ Pinka vo filmovej adaptácii opusu The Wall skupiny Pink Floyd (1982).

Charitatívnu činnosť začal Bob Geldof zriadením formácie Band Aid, ktorej nahrávka Do They Know Itďs Christmas? priniesla pre umelcom založený dobročinný fond osem miliónov libier. 13. júla 1985 sa však Bobovi Geldofovi podarilo získať pre charitu prakticky všetkých renomovaných umelcov svetovej popovej a rockovej scény. V ten deň mohlo vďaka priamym televíznym prenosom sledovať asi pol miliardy ľudí dvojkoncert Live Aid, ktorého dejiskami bol londýnsky štadión Wembley a Štadión JFK vo Filadelfii.

Pre všetkých pamätníkov tejto akcie, ale aj pre tých, ktorí ju v priamom prenose nemohli vychutnať, je určený komplet 4 DVD s úplným záznamom podujatia a bonusmi, ktorý sa vôbec po prvý raz objaví na tohtoročnom predvianočnom trhu.

Bob Geldof sa ešte istý čas angažoval v prospech hladujúcich, aby neskôr zanedbal aj svoju hudobnú kariéru pod vplyvom problémov v súkromnom živote. V súčasnosti patrí spoločne s frontmanom skupiny U2 Bonom medzi popredných aktivistov projektu Drop The Depth za odpustenie zadlženia krajín tretieho sveta.