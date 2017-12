RECENZIA/FILM Kde nič nie je, ani sám veľký Bruce Willis neberie

Môj sused zabijak 2 (The Whole Ten Yards) * USA 2003 * 91 minút * Námet: Mitchell Kapner m Scenár: George Gallo * Réžia: Howard Deutch * Kamera: Neil Roach * Hudba: John Debney * Hrajú: Bruce Willis, Matthew Perry, Amanda Peetová, Kevin Pollak, Natasha He

29. okt 2004 o 10:30 MILOŠ ŠČEPKA

Písmo: A - | A + 0 Bruce Willis má na svojom konte aj vydarenejšie postavy než polepšeného zabijaka venujúceho sa domácim prácam. FOTO - MOVIEWEB

Môj sused zabijak 2 (The Whole Ten Yards) * USA 2003 * 91 minút * Námet: Mitchell Kapner m Scenár: George Gallo * Réžia: Howard Deutch * Kamera: Neil Roach * Hudba: John Debney * Hrajú: Bruce Willis, Matthew Perry, Amanda Peetová, Kevin Pollak, Natasha Henstridgeová, Frank Collison, Johnny Messner, Talullah Belle Willisová, Tasha Smithová a ďalší Máte radi humor založený na problémoch starých žien s trávením? Padáte od smiechu zo sedadiel, keď v kine vidíte chlapa v zástere? Zabávate sa na grimasách? V takom prípade je film Môj sused zabijak 2 určený práve vám. Škoda, že ho producenti neadresovali tým divákom, ktorým sa pozdával originál režiséra Jonathana Lynna z roku 2000. Nebol to síce žiadny superhit a v Severnej Amerike utŕžil na vstupnom len 60 miliónov dolárov, ale rozpočet bol 24 miliónov, takže producenti i tvorcovia odmeňovaní percentami zo zisku si prišli na svoje. Trvalo však celé štyri roky, kým sa podarilo opäť sústrediť hercov. Scenár nebol problém. Alebo to aspoň nebol problém, z ktorého by si niekto robil ťažkú hlavu. Nemeckí koproducenti už vôbec nie. Pokračovanie si vyžiadalo náklady vo výške 40 miliónov - a pretože tu niet mimoriadne náročných trikov, kostýmov, rekvizít ani masových scén, je zrejmé, že účinkujúce hviezdy sa neuspokojili s prísľubom percent zo zisku. A dobre spravili. Film totiž v USA tentoraz neutŕžil ani sedemnásť miliónov. Producenti sa možno trošku vyhoja v Európe a Ázii, na televíznych právach a najmä na DVD. No i tak balansuje Môj sused zabijak 2 nad priepasťou zvanou prepadák. Prečo? Nemecký "zmysel pre humor" je taký svojrázny, že ho nemožno písať bez úvodzoviek. Vulgárny vtip nekultivovaného primitíva možno pristane tínedžerským komédiám, nie však kriminálke tohto typu. Vôbec: primitivizmus kriminálnym filmom nesvedčí. A potom - Bruce Willis skrátka nie je Jim Carrey, Matthew Perry nie je Adam Sandler. I téma osloví skôr starších divákov: polepšený mafiánsky zabijak Jimmy 'Tulipán' Tudeski žije s novou manželkou pod zmenenou identitou v Mexiku. Chová sliepky, chodí v páperových papučkách, jeho záľubami sa stalo vysávanie prachu a varenie. No len dovtedy, kým sa z basy nevráti starý nepriateľ, maďarský mafián Gogolak. Unesie bývalú Tudeského manželku Cynthiu a zdá sa, že Tulipánove city ešte úplne nevychladli... Scenárista George Gallo v minulosti dokázal, že vie písať. Usvedčujú ho Polnočný beh a Bad Boys. Tentoraz však robotu odflákol. Režisér Howard Deutch je známy tvorca druhých pokračovaní úspešných filmov, no Daj si pohov, kamoš 2 ani Čudný pár neboli zďaleka také úspešné ako pôvodiny. Podobne aj vo filme Môj sused zabijak 2 sa režisér úplne spoľahol na úspech prvého filmu a rezignoval na hravosť, tvorivosť, napätie, atmosféru, vtip. Herci neodviedli o nič lepšiu prácu ako scenárista a režisér. Uspokojili sa so zosmiešňovaním svojich postáv. Výsledkom je kŕčovitá násilná zábava pre extrémne nenáročných. Filmových fanúšikov zaujme azda len tým, že, podobne ako v jednotke, aj tu sa v epizódnej úlohe mihne jedna z Willisových dcér.