Plavba po Dunaji s hudbou a tancom

Operetta ship je medzinárodný program spevu, tanca, hudby a divadla. Počas nočnej plavby po Dunaji sa hrajú najpopulárnejšie časti zo svetových opier, talianske, španielske a maďarské folklórne piesne. Diváci si môžu pozrieť klasický aj stepový tanec. Súčasťou plavby je aj nádherný nočný výhľad na Budapešť. Akcia potrvá do 31. 10. Plavba začína v prístave Vigádo 1051 a koná sa každý pondelok, stredu, piatok a nedeľu. Program trvá od 20.00 do 22.00.

Vstupné s večerou je 50 eur pre dospelých a 35 eur pre deti od 5 do 15 rokov. Možno si zakúpiť aj lístok bez večere, jeho súčasťou je fľaša šampanského. Pre dospelých je za 35 eur a pre deti od 5 do 15 rokov za 20 eur. Deti do 5 rokov majú vstup zdarma. (kap)