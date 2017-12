Pre budúcnosť Vukovaru vystavuje 22 autorov

29. okt 2004 o 0:00

Vyše 80 diel od 22 autorov z 11 krajín prezentovaných na výstave "22 z budúcnosti pre budúcnosť Vukovaru" zozbieral umelec a kurátor Getulio Alviani. Je to dar, ktorý venoval múzeu vo Vukovare, zničenému vojnou medzi Srbskom a Chorvátskom. Až do ukončenia rekonštrukcie múzea vo Vukovare zbierka ostáva v správe Záhrebského múzea. Medzitým ju môžu od 27. októbra vidieť v Múzeu Milana Dobeša a to až do 20. januára 2005. Nasledujúcim miestom výstavy bude múzeum v Lodži. Zbierka obsahuje diela týchto autorov: Getulio Alviani, Víctor Lucena, Peter Lowe, Edoardo Landi, Janusz Kapusta, Andreas Christen, Jerzy Grabowski, Angel Duarte (jeho dielo je na snímke), Milan Dobeš, Richard Anuszkiewicz, Ryszard Winiarski, Jeffrey Steele, Klaus Staudt, Carlos Cruz-Diez, Anthony Hill, Manfredo Massironi, Francois Morellet, Bruno Munari, Ivan Picelj, Vjenceslav Richter, Kenneth Snelson, Joel Stein.

FOTO - ARCHÍV MÚZEA M. DOBEŠA