Album Roda Stewarta je najpredávanejším v USA

Los Angeles 29. októbra (TASR) - V súčasnosti najpredávanejším albumom v Spojených štátoch amerických je album britského rockera Roda Stewarta - Stardust.

29. okt 2004 o 9:05 TASR

.. The Great American Songbook: Volume 3.

Rockovej legende známej zachrípnutým hlasom sa takýto úspech v USA podaril pred 25 rokmi s jeho albumom hitov Blondes Have More Fun. Podľa dnešných správ amerických médií sa len za prvý týždeň predalo až 250.000 nosičov albumu Stardust. Spevák tak odsunul album Georgea Straita - 50 Number Ones, ktorý si držal titul najpredávanejšieho nosiča dva týždne.

V roku 2002 vydal Stewart s názvom It Had To Be You prvý album zo série Great-American-Songbook, v predajnosti vtedy obsadil štvrté miesto. Rok nato s albumom As Time Goes By obsadil v USA druhú priečku.