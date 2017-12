Bud Spencer oslávi v nedeľu 75. narodeniny

29. okt 2004 o 13:20 TASR

Rím 29. októbra (TASR) - Populárna postava nielen talianskej kinematografie, hrdina spaghettiwesternov, ale predovšetkým početných akčných komédií Bud Spencer, pôvodným menom Carlo Pedersoli, oslávi v posledný októbrový deň 75 rokov.

Rodák z Neapola mal údajne už po príchode na svet hmotnosť šiestich kilogramov. Jeho dobre situovaná rodina zbankrotovala po tom, čo pred jej prístavnou fabrikou explodovala tam kotviaca loď, čo poznamenalo aj život malého Carla, ktorý začal iba v ôsmich rokoch s plávaním, čo je zaujímavé z hľadiska jeho ďalšieho života.

Po absolvovaní stredoškolského štúdia, v rámci ktorého sa jeho športové ambície takisto neprejavili, nasledovala epizóda na rímskej univerzite, kde Carlo Pedersoli začal so štúdiom chémie. To však čoskoro prerušil, keďže sa rodina presťahovala do Južnej Ameriky. Už po dvoch rokoch sa však vrátil na Apeninský polostrov, aby sa tam zapísal na právnickú fakultu a súčasne začal dynamickú športovú kariéru.

Dnes to znie neuveriteľne, ale neskorší Bud Spencer sa v roku 1948 stal majstrom Talianska v prsiarskej disciplíne, o dva roky neskôr získal dokonca titul v kráľovskej disciplíne - 100 m voľným spôsobom a stal sa tak vlastne najrýchlejším talianskym plavcom časom pod 60 sekúnd. Ešte v roku 1950 sa ako člen vodnopólovej reprezentácie krajiny stal európskym šampiónom a o dva roky neskôr si z olympiády v Helsinkách priviezol striebornú medailu. Carlo Pedersoli bol ešte aj účastníkom ďalšej olympiády v Melbourne 1956.

Umelcova filmová kariéra začala úlohou rímskeho vojaka v americkom veľkofilme Quo vadis, nakrúcanom podľa Sienkiewiczovho románu v Taliansku. Po mnohoročnej prestávke sa muž, ktorého zvyšujúca sa hmotnosť si vynútila odchod z vodnopólového bazéna, objavil v spaghetti westerne Boh odpúšťa... ja nie! po boku Terenca Hilla. Dvojica priateľov vytvorila následne celý rad pamätných kreácií v zábavných, nenáročných filmoch rôznorodej kvality.

Bud Spencer, ktorý si podľa nepotvrdených fám zvolil pseudonym podľa skratky ním obľubovanej značky piva a z obdivu k hercovi svetového formátu Spencerovi Tracymu, upútal spoločne s partnerom aj v našich kinách premietaných filmoch ako Pravá a ľavá ruka diabla, Pomsta Čierneho korzára, Malý unavený Joe, Dvaja machri medzi nebom a peklom, Ak sa nahneváme budeme zlí. Sám sa postaral o vysokú návštevnosť série filmov Policajt drábom, Policajt v Hongkongu a Policajt v Afrike, ktoré nakrútil režisér Steno.

Večne mladý "Piedone" už síce nenakrúca, ale jeho popularita neklesá, pretože televízne stanice zaradzujú takmer pravidelne do vysielania jeho najvydarenejšie filmy.

Bud Spencer je v civile však úspešným podnikateľom, v Taliansku vlastní dve letecké taxislužby, čo neprekvapuje, veď aj sám absolvoval skúšky pilota. Jubilant však prevádzkuje aj sieť reštauračných zariadení Bud Food, ktoré ponúkajú výlučne špeciality talianskej kuchyne. Osobitnou zaujímavosťou je v tejto súvislosti výmena ich interiérov s dvojtýždňovou periodicitou.

Otec dvoch dcér a syna vedie od roku 1960 príkladný rodinný život. Je veriacim katolíkom, nepovažuje sa však za herca a v súkromí - na rozdiel od filmového plátna - nikdy nepoužíva päste.