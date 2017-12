Labudovi gratuloval Jamrich z Luxemburska

31. okt 2004 o 2:26 TASR

Bratislava 31. októbra (TASR) - Niekoľko minútové standing ovation a kytice kvetov patrili po sobotňajšom predstavení Krajčírky na bratislavskej Malej scéne jubilantovi Mariánovi Labudovi.

Slovenský herec oslávil 60. rokov pred niekoľkými dňami a bezprostredne po sobotňajšom predstavení prežíval jedno prekvapenie za druhým. Najskôr mu z Luxemburska pred celou sálou telefonicky gratuloval generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Dušan Jamrich. Oslávencovi poďakoval za všetko, čo vykonal pre Činohru SND a slovenskú kultúru.

"Tvoja tvorba je naozaj úctyhodná a už dávno presahujúca rozmer Slovenska," povedal v telefonickom blahoželaní, ktoré bolo prenášané cez reproduktory do celej sály. Sám oslávenec neskôr túto netradičnú gratuláciu okomentoval slovami: "Prišlo to ako blesk z jasného neba." Ďalším milým prekvapením večera boli oslávencovi vnuci, ktorí mu prišli zablahoželať tiež na javisko. "Najkrajším darčekom bolo to, že poslali na javisko moje vnúčatá, ktoré tam pri mne stáli," vyhlásil neskôr herec, ktorý sa narodil 28. októbra 1944.

