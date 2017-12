McFadden v televíznej šou potláčal slzy

Londýn 31. októbra (TASR)- Bývalý člen skupiny Westlife Bryan McFadden (24) vyhlásil, že sa s náhlym rozchodom s manželkou Kerry (24) nedokáže vyrovnať.

1. nov 2004 o 16:20 TASR

Zdá sa však, že bývalej členke dievčenskej skupiny Attomic Kitten to nerobí žiadne ťažkosti a už po mesiaci si neskrývane užíva chvíle slobody, píše denník The News of the World.

Zatiaľ, čo spevák rozpráva o svojom manželstve v televíznej šou Franka Skinnera so slzami v očiach, víťazka súťaže Iďm A Celebrity, Get Me Out Of Here strávila noc v luxusnom londýnskom večernom klube Pangaea s modelom Danom Corsim (29).

Dvojica sa spoznala krátko pred svadbou speváckych talentov a po celý ten čas zostávali priateľmi. Podľa správ bolo príčinou ich rozchodu Bryanovo prílišné šantenie s jednou z tanečníc na vystúpení v roku 2001.

McFadden vyhlásil, že v súčasnosti nie je pripravený na nový vzťah a popiera akékoľvek dohady o jeho náklonnosti k speváčke Delte Goodremovej.