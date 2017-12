V novembri vo filmových kluboch o dospievajúcej mládeži

1. nov 2004 o 15:15 SITA

BRATISLAVA 1. novembra (SITA) - Poetiku krajiny, ale aj každodenné tragédie ľudí ponúknu v novembri slovenské filmové kluby. Ako agentúru SITA informovala za Asociáciu slovenských filmových klubov Kristína Pelcrová, prvý novembrový týždeň uvedú filmové kluby film maďarského režiséra Kornéla Mundruczóa Šťastné dni. Dielo, ktoré vzniklo v roku 2002, opisuje život dospievajúcej mládeže plný bezradnosti, krutosti a beznádeje. Surová výpoveď o tínejdžroch bez morálnych hodnôt, etiky a schopnosti prijímať a ponúkať city by mala šokovať a zároveň vyvolať zamyslenie na príčinami vzniku tzv. problémovej mládeže.

Priaznivcov klubového filmu by mal v novembri potešiť aj film Albín menom Nói. Snímka, ktorá vznikla vlani v koprodukcii Islandu, Nemecka, Veľkej Británie a Dánska rozpráva príbeh sedemnásťročného Nóia. Tragický a zároveň poeticky realistický film režiséra Dagura Káriho sa odohráva v studenej zabudnutej dedine na okraji Islandu. Nói sa snaží všemožnými spôsobmi uniknúť zo zabehnutého kolobehu života, no keď stretne krásnu Iris, zistí, že aj ona by najradšej nudný zapadákov opustila. Na prvý pohľad sa zdá, že sa všetko obracia k lepšiemu.