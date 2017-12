Umenie očami detí v GMB

1. nov 2004 o 18:35 SITA

BRATISLAVA 1. novembra (SITA) - Ako sa na klasické umenie pozerajú deti a ako mladí umelci sa od 4. novembra dozvedia návštevníci Galérie mesta Bratislavy. Rozdiely medzi vnímaním umenia deťmi a výtvarníkmi ponúkne projekt Vstup voľný, ktorý galéria otvorí v Mirbachovom paláci na Františkánskom námestí. Výstava predstaví denne okrem pondelka až do 12. decembra interpretácie diel zo zbierok GMB v podaní mladých výtvarníkov, medzi inými aj Gabiky Binderovej, Lucie Lizáková a Ľuby Sajkalovej. Diela inšpirované tvorbou zo zbierok galérie vystavia aj deti. Na výstave sa tak stretne historické výtvarné umenie so súčasným, ale aj so spontánnou tvorbou detí. Súčasťou výstavy budú tvorivé dielne pre deti a mládež, ktoré sa uskutočnia 20. novembra a 4. decembra od 14:00 do 16:30 alebo po predchádzajúcej dohode aj iné dni.

V sídle Galérie mesta Bratislavy (GMB) bude do 2. januára 2005 otvorená aj prehliadka Slovenská typografia XX. storočia (1918-1970) venovaná klasikom slovenskej grafiky, ale aj takmer zabudnutým autorom. Stála expozícia jedného z najkrajších rokokových palácov hlavného mesta ponúka expozíciu Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo.

Druhý výstavný priestor GMB v Pálffyho paláci na Panskej ulici v centre Bratislavy ponúkne od stredy výstavu zo série podujatí Mesiaca fotografie. Výstava venovaná švajčiarskemu dokumentaristovi Renému Burrymu bude prístupná do 5. decembra. Zaujať by mohli aj stále výstavy galérie v Pálffyho paláci, medzi nimi aj expozícia venovaná gotickej maľbe a plastike, či stredoeurópskemu maliarstvu a sochárstvu 19. storočia. Súčasťou stálej expozície je aj najnovší iluzívny projekt z kníh od Mateja Kréna s názvom Pasáž.

Podrobnosti o programe Galérie mesta Bratislavy ponúka internetová adresa http://www.gmb.sk.