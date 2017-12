Grafiky pre priateľov v Tatranskej galérii

1. nov 2004 o 19:20 SITA

BRATISLAVA 1. novembra (SITA) - Malé grafické diela pre priateľov, aj tak by sa dali označiť exlibrisy, ktoré vo výbere zo 4. Trienále Ex Libris Bratislava 2004 predstaví od štvrtka Tatranská galéria v Poprade. Vo Výstavnej sieni galérie na Alžbetinej ulici popri výbere z trienále otvoria aj spomienkovú prehliadku z tvorby popredného slovenského grafika a autora exlibrisu Karola Ondreičku (1944 – 2003). Výstava nadväzuje na prezentáciu Trienále Ex Libris Bratislava 2001. Až do 8. decembra ponúkne to najlepšie z tvorby 96 autorov z 26 krajín, ktorí sa zúčastnili na aktuálnom ročníku trienále.

Exlibrisy ako malé formy grafického umenia si na celom svete získavajú čoraz viac priaznivcov. Sú výsledkom práce ich autorov - výtvarníkov, ale aj tlačiarov a nadšencov a zberateľov. Slovenská grafická škola patrí v oblasti exlibris medzi najlepšie v Európe. Je to najmä zásluhou školy grafikov ako bol Vincent Hložník, Albín Brunovský a Karol Ondreička, ktorí vychovali niekoľko generácií umelcov. Výstava sa dostáva do Popradu vďaka spolupráci Galérie mesta Bratislava a Slovenskej spoločnosti exlibristov. Doteraz ju už videli milovníci umenia v hlavnom meste, ale aj v rakúskom meste Wels.

Ako ďalej agentúru SITA informovala Anna Ondrušeková z Tatranskej galérie v Poprade, až do 29. novembra ponúkajú vo výstavných priestoroch Vily Flóra v Starom Smokovci diela poľských autorov úžitkovej grafiky a umeleckého textilu. Tatranská galéria pripravuje aj výstavu z diela rodáka zo Spišskej Starej Vsi Ferdinanda Katonu. Katonove maľby a kresby sprístupní od 8. novembra do 5. decembra vo výstavnej sieni Barónka v Kežmarku.