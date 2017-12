Brosnan by za svojho nástupcu v úlohe Jamesa Bonda zvolil Colina Farrella

1. nov 2004 o 20:49 TASR

Dublin 1. novembra (TASR) - Írsky herec Pierce Brosnan, ktorý stvárnil Jamesa Bonda v posledných štyroch filmoch o britskom agentovi 007, považuje za svojho ideálneho nástupcu v tejto úlohe ďalšieho Íra Colina Farrella.

Brosnan (51) priznáva, že nahradiť by mohlo niekoľko hercov, ktorých ale nemenoval. Osobne by však rolu dal práve Farrellovi, pretože by podľa neho ľahko prekonal všetku konkurenciu.

Farrell (28) sa v roku 2002 objavil po boku Toma Cruisa vo vedecko-fantastickom filme Minority Report a do hlavnej úlohy pripravovanej snímky Alexander ho obsadil režisér Oliver Stone.

Brosnan tiež prezradil, že diskutuje o možnej spolupráci s režisérom Quentinom Tarantinom, ktorý Ten uvažuje o novom spracovaní pôvodného románu s agentom Bondom Casino Royale. Nevie však, či by išlo práve o tento projekt.

Vlani v októbri producenti plánovanej 21. "bondovky" Barbara Broccoliová a Michael Wilson Brosnana informovali, že už príliš zostarol na to, aby mohol znova účinkovať ako Bond. Špekulácie o novom predstaviteľovi odvtedy hovorili o hercom ako Jude Law, Hugh Jackman, Clive Owen či Eric Bana.