Dva slávne filmy o Ježišovi vyšli konečne v digitálnej podobe

Písmo: A - | A + 0 Posledné pokušenie Krista (The Last Temptation of Christ) * USA 1988, 156 minút * Námet: Nikos Kazantzakis * Scenár: Paul Schrader * Réžia: Martin Scorsese * Kamera: Michael Ballhaus * Hudba: Peter Gabriel * Hrajú: Willem Dafoe, Harvey Keitel, Paul Greco, Steve Shill, Verna Bloomová, Barbara Hersheyová, Irvin Kershner, Harry Dean Stanton, David Bowie a ďalší. Umučenie Krista (The Passion of Christ) * USA 2004, 121 minút * Scenár: Benedict Fitzgerald a Mel Gibson * Réžia: Mel Gibson * Kamera: Caleb Deschanel * Hudba: John Debney * Hrajú: James Caviezel, Monica Bellucciová, Claudia Geriniová, Maia Morgensternová, Sergio Rubini, Roberto Bestazzoni, Rosalinda Celentanová, Christo Živkov, Christo Šopov, Olek Mincer a ďalší. Jeden z najlepších filmov režiséra Martina Scorseseho Posledné pokušenie Krista vznikol v roku 1988 a vyvolal vlnu pobúrených reakcií kresťanov na celom svete. Predlohu, román Nikosa Kazantzakisa, katolícka cirkev prekliala. Práve tento film na dlhé roky vyvolal nechuť hollywoodskych producentov riskovať s biblickými témami. Mlčanie Hollywoodu prerušil až scenárista, režisér a producent Mel Gibson filmovým hitom o posledných 12 hodinách Ježiša Krista, ktorý sa stal najúspešnejším nezávislým filmom v dejinách. Tohtoročné vydanie Scorseseho diela na DVD sa inšpirovalo úspechom snímky Umučenie Krista v našich kinách. Ježiš pokúšaný Scorseseho filozofická dráma Posledné pokušenie Krista je tým najsilnejším a najpresvedčivejším, čo dosiaľ v kinematografii na novozákonnú tému vzniklo. Ježiš Willema Dafoeho je bytosť, v ktorej neustále zápasia božský princíp s ľudským. Obrazy zostúpenia z kríža a ďalšieho života v ústraní sa ukážu byť v súlade s názvom len posledným márnym pokusom Diabla. Obsadenie je výnimočné, herci podávajú skvelé výkony, vrátane Davida Bowieho v role Piláta. Soundtrack Petra Gabriela patrí dodnes medzi najvyhľadávanejšie. Ešte v roku 2002 bulharská pravoslávna cirkev zamedzila uvedeniu diela v tamojšej televízii. Dodnes sa film podľa rozhodnutia tamojšieho najvyššieho súdu nesmie premietať v Chile, nezákonné sú aj nahrávky na VHS a DVD. Panoramatický 70 mm film so šesťkanálovým zvukom mal pôvodne v kinách 164 minút a v takejto podobe i minutáži ho v roku 2000 vydali na DVD v USA. Nechýbal komentár tvorcov, pracovné zábery z výberu exteriérov, rozhovor s autorom hudby Petrom Gabrielom a mnoho rôznych galérií. K nám sa dostáva o osem minút kratšia verzia, v ktorej jediný "bonus" predstavuje pôvodný filmový trailer. Statické menu je v angličtine, hoci obal DVD je český. Kvalita obrazu je neslávna, chvíľami na úrovni screenera, zato na zvuku i ruchoch poznať vysokú kvalitu originálneho záznamu, z ktorej si zub času (na rozdiel od obrazu) neuhryzol svoju daň. Ježiš umučený Scenárista a režisér Mel Gibson v Umučení Krista majstrovsky spletá texty evanjelií s Vatikánom tolerovanými legendami i s vlastnou autorskou licenciou tak, ako to vyhovuje jeho ultrakonzervatívnemu katolíckemu cíteniu. Výsledkom je veľmi nejednoznačné dielo. Podobnosť s nemými filmami zvýrazňuje rozhodnutie nechať postavy rozprávať v latinčine, aramejčine a hebrejčine. Titulky vysvetľujú len scény, na ktorých tvorcom záležalo najviac. Obsadenie je medzinárodné, počnúc Američanom Jimom Caviezelom v hlavnej role, cez Talianku Monicu Belluci (Mária Magdaléna) a dcéru populárneho speváka Rosalindu Celentanovú (Diabol) až po Rumunku Maiu Morgensternovú (Mária) či dvojicu Bulharov (Ján, Pilát). Umučenie Krista ráta so záujmom súčasného diváka o vizuálne atrakcie. Obraz sa usiluje o čo najväčšiu presvedčivosť. Vrcholom je naturalistická scéna bičovania, ktorá čo do emotívnej sily prekonáva aj ukrižovanie. Presne v súlade s názvom je film oslavou bolesti, múk a utrpenia. Podľa Gibsona práve ony dokazujú božskú podstatu Spasiteľa. Na DVD má film o šesť minút menej ako v USA uvádzaná verzia. Ovládacie menu je, podobne ako titulky, v piatich, prevažne balkánskych jazykoch, Obraz je vynikajúci, zvuk je okrem dolby digital 5.1 aj vo formáte DTS. Na disku sa nenachádzajú vôbec nijaké bonusy. DVD je strohé, jednoduché a prosté ako sám Gibsonov film.