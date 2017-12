Pavlíková bude hrať chlapa

Bratislava 2. novembra (TASR) - Pôvabná herečka Eva Pavlíková bude hrať v pripravovanom predstavení Kabaret chlapa.

2. nov 2004 o 15:00 TASR

Muzikál chystá na scéne Divadla Andreja Bagara v Nitre režisér Jozef Bednárik a Pavlíkovej alternantom bude dobre známy herec Csongor Kassai. "Nikto si to nevie predstaviť," hovorí Pavlíková, ale ako dodávam,túto úlohu hrajú vo svete občas aj ženy. Netradičná ponuka od režiséra Jozefa Bednárika ju prekvapila a potešila zároveň. "Je to výzva. Taká hodená rukavica. Myslím si, že diváci ma v takejto úlohe ešte nevideli a majú sa na čo tešiť. Bol by v tom čert keby som to nezvládla," vraví s úsmevom herečka, o ktorej sa v jednom predstavení, ale vraj i v súkromí vraví, že je anjel, s ktorým šijú všetci čerti. TASR vydáva k správe zvukový záznam.