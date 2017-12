Rumunský režisér Puiu prezentoval svoj film Tovar a prachy

8. dec 2001 o 16:04 TASR

Bratislava 8. decembra (TASR) - Rumunský režisér Cristi Emilian Puiu dnes na Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava predstavil svoj hraný debut Tovar a prachy.

Titul na festivale figuruje v Medzinárodnej súťaži prvých a druhých hraných filmov. Puiu na dnešnej tlačovej konferencii uviedol, že film mal v Rumunsku problémy a pôvodne ho chceli aj zakázať. Používa sa v ňom tvrdý jazyk a od jeho natočenia došlo aj k zmene pomerov v krajine. Podľa Puiu sa dá povedať, že film bol zachránený dva razy. Prvý raz, keď sa ho podarilo za finančnej pomoci rumunského režiséra žijúceho vo Francúzsku dokončiť. Druhým šťastím bolo, že ho vybrali do Cannes, a on mohol pricestovať aj do Bratislavy.

Puiu sa chcel pôvodne venovať maľbe a sochárstvu. Na umeleckej škole v Ženeve vyštudoval maliarstvo a zlatníctvo, až potom pokračoval v štúdiu réžie. Zúčastňoval sa výstav mladých výtvarníkov a zároveň nakrúcal dokumenty a reportáže pre televíziu. Jeho road-movie Tovar a prachy rozpráva príbeh mladíka Ovídia, ktorý sa zaplietol do niečoho, z čoho sa len tak ľahko už nedá vycúvať... Bezstarostný výlet autom nekončí bez komplikácií.

Druhým hosťom dnešného dopoludnia na MFF Bratislava boli Noshka van der Lely - manželka Johana van der Keukena, režisér jeho profilu a zostavovateľka sekcie o ňom Ľudmila Cviková. Festival ponúkol divákovi prierez tvorby J.Keukena, ktorý sa zaraďuje k najväčším holandským dokumentaristom. Išlo o prvú veľkú retrospektívu vo východnej Európe. Podľa Cvikovej sa snažili priblížiť režiséra od začiatkov jeho tvorby v 60. rokoch, keď robil krátke čierno-biele filmy, portréty. Poukázali tiež na 70. roky, kedy sa začal zaoberať sociálno-ekonomickými otázkami sveta a z 80. rokov pochádza jeho film Testament, ktorý natočil istý čas pred smrťou.

