Od atentátu na Lennona uplynulo 21 rokov

8. dec 2001 o 18:00 TASR

Londýn 8. decembra (TASR) - Zdá sa, že december sa stal pre obdivovateľov skupiny Beatles smutným mesiacom. Presne pred 21 rokmi vyhasol rukou vraha život Johna Lennona a fanúšikovia sa doteraz spamätávajú z nedávnej smrti Georgea Harrisona. Jedinou útechou ostáva, že sa na ich pesničky nezabudlo.

Po Harrisonovej smrti sa výborne predávajú jeho sólové skladby aj piesne Beatles. Nejde o milióny predaných nosičov, ale výrazne vzrástol najmä záujem o album All Things Must Pass z roku 1970, ktorý je považovaný za dodnes najúspešnejší z produkcie exbeatlov. Z tohto trojalbumu pochádza aj hit My Sweet Lord, spojený s nepríjemným škandálom a súdnym sporom. Kým v týždni pred Harrisonovou smrťou predali v USA asi 900 kusov tohto albumu, v týždni po jeho úmrtí predaj vzrástol na 13.000 kusov.

Na Harrisona si v týchto dňoch spomínajú aj jeho kolegovia. Na jeho počesť usporiadal koncert Elton John. Medzi spomínajúcimi bol aj Denny Laine, bývalý člen skupiny Paula McCartneyho The Wings. Pieseň My Sweet Lord zahrali na svojom koncerte írski U2 a Spencer Davis si pripomenul Beatles skladbou Got To Get You Into My Life.