Raper Jay-Z vyhodil R. Kellyho

2. nov 2004 o 15:10 TASR

New York 2. novembra (TASR) - Krach medzi raperom Jayom-Z a R&B spevákom R. Kellym spôsobil, že je koniec aj ich spoločným vystúpeniam na prebiehajúcom turné Best of Both Worlds.

Denník New York Times informoval, že raper vyhodil svojho kolegu po hádke v newyorskej Madison Square Garden. "Situácia sa viac nedala zachrániť," objasnil šéf reklamnej kampane turné Jeff Sharp pre noviny.

Jay-Z preto teraz usilovne hľadá náhradu. Na prvé sólo vystúpenia v šou pôvodne plánovanej pre duo pozval zvučné mená ako je P. Diddy, Mary J. Blige, Mariah Carey, Busta Rhymes, Method Man a Red Man. Tí by ho mali sprevádzať na pódiu pri zvyšných koncertoch v 17 amerických mestách.

Podnetom na roztržku bol celý rad divných udalostí. Jednou z nich bolo, keď R. Kelly v piatok večer náhle prerušil svoje vystúpenie, keď dvaja diváci na neho z publika údajne mierili pištoľami. Pri bezpečnostnej prehliadke divákov sa ale nijaké zbrane nenašli.