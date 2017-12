Rozhovor s Dodo.man-om

O hraní, DJs a pripravovanej akcii Fresh2

2. nov 2004 o 16:04

Ahoj! Budeš hrať na narodeninovej party Radosti Fresh 2 – čo ty na to? Tešíš sa na žúrku?

Teším sa, jasné ... hlavne na set Jeffa Benneta. Mám od neho pár dosiek, ale hrať som ho ešte nepočul.

Aký je tvoj názor na Radosť? A aký máš vzťah k chilloutovej hudbe?

Môj vzťah k Radosti je aj k chilloutovej hudbe veľmi pozitívny. A aj keď nemám veľmi veľa času, aby som mohol chodiť do Radosti, som rád, že takýto klub v Bratislave existuje. Prajem mu teda ešte veľa narodeninových osláv...

Aké si mal leto? Hral si na mnohých festivaloch...

Leto som mal naozaj náročné, ale užíval som si všetky festivaly. Najviac ma toho roku zaujali festivaly Hrad, Nočné Vlny, Ropucha, Hradhouse atď. Je škoda, že niektorým festivalom neprialo počasie (Hodokvas, Ropucha), myslím že keby bolo počasie lepšie, atmosféra by bola omnoho väčšia a lepšia.

Zdá sa mi, že hráš dosť veľa – ako to zvládaš? Stíhaš si kupovať nové platne? :-)

Máš pravdu, na nedostatok hrania sa sťažovať nemôžem. Skôr mám niekedy pocit, že by som mal ubrať, a viac sa venovať štúdiu. Platne kupujem 2 x do mesiaca, často chodím do Viedne, kde je dobrý výber. Niečo objednávam cez Internet. V poslednom čase je to však z nakupovaním stále horšie a horšie. Neviem či je to spôsobené tým, že čím som starší, tak som viac náročnejší, alebo tým že síce vychádza spústa platní, ale väčšina z nich sú naozaj dosť zlé dosky. Potom to dá veľa práce a námahy nájsť v tej kope niečo, čo ti vyhovuje...

Ako to vyzerá s tvojim rezidentnými akciami Shaker a Drink?

The Drink! má teraz trošku dlhšiu pauzu, ale ďalší je naplánovaný na december. SHAKEr býva každý mesiac v Účku. Obe majú rozdielnu koncepciu, kým Drink je skôr o obývačkovej atmosfére a pomalšej hudbe, SHAKEr ma filozofiu londýnskeho tech-housu, s prvkami break beatu...

Viem, že si celé leto pripravoval nové promo CD. Môžeš ho viac predstaviť? Sú tam aj vlastné tracky?

Tesne pred letom som dostal nápad nahrať netradične promo Cd, ktoré by obsahovalo 3 CD, rozdelené podľa hudobného žánru na DEEP, TECH a CHILL. Dlho som vyberal jednotlivé tracky, cd deep som namixoval na začiatku leta na prvý krát. Z ostatnými dvoma Cd som sa hral trochu dlhšie, počúval a niektoré tracky som vypustil alebo vymenil. Či je Cd dobré nechám na posúdenie ostatných, dal som do toho moje pocity a poteší ma ak budú mať z neho ľudia radosť...

Plánuješ viacej produkovať?

Na CD DEEP som použil vlastné intro, nejde o track. Produkovať zatiaľ plánujem pre svoju radosť, hľadám čo najlepšie postupy, aby som vedel dostať nápady z hlavy do hudby, a aby to aj dobre a kvalitne znelo. Je to pre mňa veľká výzva, pretože je to „beh na dlhú trať“.

Aký je tvoj názor na súčasnú slovenskú, resp. bratislavskú scénu? Čo ti na nej chýba?

Jednoznačne klub podobný pražskej Roxy.



Čo si myslíš o headlinerovi party Jeffovi Bennetovi a jeho tvorbe?

Jeff Bennett je jeden z mála producentov, ktorého dosky majú v record bag-och techno, house, ale i minimaloví dji. Kvalitný producent, so svojským nezameniteľným zvukom. Ako dja ho zatiaľ nepoznám... ale to sa onedlho zmení.



Čo nesmie, podľa teba, chýbať na dobrej party (okrem teba:-)?

Okrem mňa :-) ... ja neviem ako pre ostatných, ale ja sa vždy najlepšie bavím, keď sa v klube zíde pár dobrých ľudí, s ktorými sa môžeš baviť, rozprávať, dať si pár drinkov. Vôbec to nemusí byť nejaká špeciálna akcia ... pravdaže som rád, keď k tomu všetkému sa hrá dobrá hudba.

Tvoj odkaz ľuďom, ktorí prídu na Fresh 2?

Teším sa na vás...

Vďaka za rozhovor.

A ešte aktuálna top 10:

1. U2 – Ultraviolet rmx (walk)

2. Will Saul – I got rhythm (10 kilo)

3. A2 – True and release (groove pleasure)

4. Slam – Lie to me (soma)

5. Kraak & Smaak – Set Fire To The Disco (japaleno)

6. D. Bordalas & J. Rodriguez – Metro Ligts (decoder musique)

7. Lee Coombs & Christian J – Dubhead (finger lickin)

8. Don Carlos – Mediterraneo (unlimited)

9. Spincycle – Revolutions In House (automatic)

10. Marino Berardi – Tool Time (micasa)