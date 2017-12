Hudba Jimiho Hendrixa poslúži pre nové predstavenie Kráľovského baletu

Londýn 2. novembra (TASR) - Hudobné kompozície jedného z najlepších rockových gitaristov všetkých čias Jimiho Hendrixa, ktorý zomrel v roku 1970 vo veku ...

2. nov 2004 o 17:42 TASR

Londýn 2. novembra (TASR) - Hudobné kompozície jedného z najlepších rockových gitaristov všetkých čias Jimiho Hendrixa, ktorý zomrel v roku 1970 vo veku iba 27 rokov pravdepodobne na predávkovanie drogami, dostanú vďaka britskému Kráľovskému baletu nový rozmer.

Svetoznámy huslista Nigel Kennedy pripravil nové aranžmány Hendrixových skladieb Third Stone from the Sun, Fire! alebo Little Wing.

Premiéra nového predstavenia spomínaného telesa, na ktorom sa bude podieľať 16 tanečníkov a tanečníc, by sa mala uskutočniť v máji 2005 na scéne londýnskej Covent Garden.