Eminem vystúpi naživo v berlínskom štúdiu Music Television

3. nov 2004 o 12:00 TASR

Berlín 2. novembra (TASR) - Iba 200 šťastlivcov bude môcť v pondelok 22. novembra "byť pri tom", keď v berlínskom štúdiu hudobného televízneho kanála MTV vystúpi osobnosť nielen americkej rapovej scény Eminem (32).

Umelec tu v relácii Total Request Live predstaví dve zo skladieb svojho aktuálneho albumu Encore.

Ani ostatní početní stúpenci rapera však nemusia byť smutní, na veľkoplošných plátnach pred štúdiom uvidia jeho vystúpenie v priamom prenose.

Eminem, ktorý sa v období predvolebnej kampane v USA netajil svojou dilemou pri výbere jedného z kandidátov, sa nechal počuť, že v žiadnom prípade nebude voliť úradujúceho prezidenta Georgea W. Busha.

"Bush definitívne nie je môj človek," povedal v rozhovore pre hudobný magazín Rolling Stone a dodal, že by ho rád videl pozbaveného moci. Súčasne vyzval, aby k urnám išlo čo najviac ľudí.

Podľa Eminemových slov sa Bush štylizuje do pozície hrdinu, avšak súčasne poslal amerických vojakov do irackej vojny - "mladých mužov okolo dvadsiatky, ktorí tam teraz bezdôvodne zomierajú. To mi pripadá ako Vietnam 2". Raperov negatívny vzťah k hlave štátu vyjadruje aj jedna zo skladieb na novom albume.