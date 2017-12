Nie všetky diskotéky sú bezpečné

KOŠICE - Niektoré diskotéky v Košiciach a okolí nemajú dostatočne zabezpečenú protipožiarnu ochranu. Na príkaz ministra vnútra sa uskutočnili kontroly diskoték, ale aj koncertov. Kontrola sa konala v súvislosti s tragickou udalosťou v košickej diskotéke .

Najpravdepodobnejšou príčinou požiaru v diskotékovom klube Arzenal v Haniske pri Košiciach, pri ktorom vo februári tohto roku zahynulo mladé dievča, bol únik plynu z propán-butánovej fľaše. Šatňa, kde došlo k výbuchu, tam vôbec nemala byť. Pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru sa prišlo na to, že sa dodatočne zasiahlo do požiarnodeliacej konštrukcie, čo je vlastne požiarna stena. FOTO - ARCHÍV



"Kontroly prebiehali počas nocí tak, aby sme mali čo najreálnejší obraz o skutočnosti. Zamerali sme sa na prístupnosť únikových východov, prítomnosť hasiacich prístrojov, hydrantov, ale aj požiarnych hliadok. Okrem diskoték sme navštívili aj koncerty. Tie sa konajú v športových halách, ktoré nie sú na tento účel projektované. Počas športového zápasu je na palubovke niekoľko ľudí, počas koncertu aj tisícka," hovorí riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bodnár.

Hasiči dospeli k záveru, že nie vo všetkých prevádzkach venujú požiarnej ochrane dostatočnú pozornosť. "Momentálne to vyhodnocujeme, nechcem špecifikovať. Nie všade však boli únikové východy otvorené, o požiarnych hliadkach ani nehovoriac. Ľudia sa môžu v prípade požiaru udusiť alebo ušliapať. Prevádzkovatelia sú momentálne v správnom konaní a dostanú pokutu. Tá sa môže vyšplhať až na pol milióna korún. Nedostatky sa musia odstrániť, ak neuposlúchnu, pristúpime aj k zatváraniu diskoték."

Na dedinách majú prevádzkovatelia prenajaté kultúrne domy od obecných úradov. "Zodpovednosť za požiarnu ochranu však nie je zmluvne upravená. Diskotéky je možné zakázať a zavrieť, ale pri prenájmoch je v noci problémom na mieste zistiť nájomný vzťah. Navyše, ak prídeme, okamžite otvoria nejaké východy a snažia sa veci narýchlo zakamuflovať," hovorí vedúci oddelenia požiarnej prevencie Vladimír Hajduk. Príkladom sú protipožiarne hliadky. Tie zo zákona musia byť na každej diskotéke viditeľne označené. "Keď sme sa pýtali na hliadku, okamžite nám ukázali na usporiadateľov - tí dvaja sú hliadka. Takto to však nejde. Títo ľudia musia byť vyškolení. Ak by sa striktne trvalo na splnení všetkých požiadaviek, zavreli by sa takmer všetky diskotéky," vysvetlil Hajduk.

Pokuty síce zodpovední dostanú, ale výsledky kontroly očakávajú na ministerstve. "Predpokladám, že odtiaľ dostaneme pokyny, aké opatrenia sa urobia."

