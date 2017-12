Šiesty ročník MFF Bratislava bude od 3. do 11. decembra v Auparku

Bratislava 3. novembra (TASR) - Na šiestom ročníku Medzinárodného filmového festivalu Bratislava budú môcť filmoví fanúšikovia stráviť deväť festivalových dní a jednu celú noc v čase od 3. do 11. decembra opäť v Palace Cinemas v bratislavskom Auparku.

Tento rok však nebude cieľom dramaturgie ponúknuť čo najviac filmov. "Ak sme niekedy počtom filmov presahovali hranicu 200, teraz sa dostávame hlboko pod 150 hraných snímok. O to viac však bude predstavení - repríz filmov, aby ich mohlo vidieť čo najviac divákov," vysvetľuje programový riaditeľ Peter Nágel. Rozšíriť by sa však mal počet kinosál z minuloročných päť na sedem.

Medzi filmovými sekciami nebude chýbať Medzinárodná súťaž prvých a druhých hraných filmov, či Európsky film, kde diváci uvidia niektoré snímky uchádzajúce sa o najprestížnejšie filmové ocenenia starého kontinentu - Európskej filmovej akadémie (EFA). Ktoré sú najlepšie európske filmy za rok 2004, bude známe až v posledný deň festivalu, kedy výsledky vyhlásia v Barcelone. Nebudú chýbať nezávislé filmy v sekcii Proti prúdu, Zoom sa zameria na Islandský film. Sekcia Voľná zóna: Mladosť bez limitov bude mapovať zmeny postojov mladých ľudí k svetu okolo nás. Nebudú chýbať ani premiéry, zvláštne uvedenia, Mikulášska noc, či krátke filmy hrané, experimentálne, animované, kde sa nájde i niekoľko filmov z Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave. Sekcia film a hudba sa zameria na hercov vo videoklipoch, ale i videoklipy inšpirované filmami, ponúkne aj profil režiséra Chrisa Cunnighama, ktorý napríklad natočil All Is Full Of Love od Björk. Premietať by sa malo aj v kine Orange IMAX Bratislava, ani tento rok by nemali chýbať sprievodné akcie. Informácie sú z www.iffbratislava.sk, keďže dnešná tlačová konferencia k festivalu bola zrušená.