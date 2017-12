Očami slabozrakých možno vidieť panorámu Tatier na výstave Cesta svetla

3. nov 2004 o 14:10 TASR

Bratislava 3. novembra (TASR) - Očami slabozrakých možno oddnes vidieť Pamätník SNP v Banskej Bystrici, či panorámu Tatier prostredníctvom výstavy fotografií Cesta svetla v Polus City Centre v Bratislave.

Výstavu tvorí výber 28 fotografií zo súťaže zrakovo hendikepovaných i nehendikepovaných amatérskych fotografov. "Neraz uvidím výsledok až po vyvolaní filmu, pretože v hľadáčiku fotoaparátu rozoznávam často len kontúry," povedal študent Stanislav Sokol z Trenčína, ktorý v súťaži získal 3. miesto v kategórii farebná fotografia. K fotografovaniu sa dostal náhodou, keď v roku 1998 vyskúšal dávno nepoužívaný fotoaparát na rodinnom výlete v Tatrách. Víťaz tejto kategórie, Jozef Fašanga, sa fotografovaniu venuje viac než dvadsať rokov. "Zaujala ma téma súťaže a zároveň som chcel pomôcť hendikepovaným spoluobčanom," konštatoval Fašanga. V kolekcii fotografií s názvom Fragmenty života ponúkol napríklad aj záber nevidiaceho muža prechádzajúceho ulicou v Tunise.

Súťaž a výstavu organizuje občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (UNSS) v spolupráci s ministerstvom kultúry a fotoklubom profesionálov a amatérov (Fopa) s cieľom vtiahnuť čo najširšiu verejnosť do problematiky nevidiacich. "Aj nevidiaci človek, hoci sám nie je konzumentom vizuálneho umenia, sa môže stať jeho inšpiračným zdrojom," povedala dnes manažérka UNSS Eva Bednárová. Do súťaže bolo prihlásených 50 fotografií od 15 autorov. Porota udelila ocenenie v troch kategóriách. Najlepším v kategórii čiernobielej fotografie bol Juraj Robl, vo farebnej Jozef Fašanga a v kategórii digitálnej fotografie bol podľa poroty najlepším Ján Miškovič. "Boli sme milo prekvapení vysokou kvalitou súťažných fotografií. V budúcnosti by snáď bolo dobré nájsť dôvernejší pohľad na problematiku a viac preniknúť do súkromia nevidiacich," povedal člen poroty docent Ján Krížik z Vysokej školy výtvarných umení. Výstava Cesta svetla potrvá do 21. novembra.