Eric Clapton je od dneška Rytierom britského impéria

3. nov 2004 o 17:53 TASR

Londýn 3. novembra (TASR) - Legendárny rockový gitarista, skladateľ a spevák Eric Clapton (59) si dnes v Buckinghamskom paláci v Londýne prevzal vyznamenanie spojené s titulom Rytier britského impéria (Commander of the British Empire, CBE), ktoré je akýmsi predstupňom k jeho povýšeniu do rytierskeho stavu.

Bluesom ovplyvnený umelec, ktorý má za sebou 40-ročnú, bohatú kariéru ovenčenú okrem iného ôsmimi cenami Grammy, napísal a interpretoval megahity ako Wonderful Tonight, Layla alebo Tears in Heaven.

Eric Clapton s manželkou Meliou si ocenenie prevzal z rúk princeznej Anny, aby následne okomentoval dnešnú udalosť slovami: To bola šľahačka na torte. Súčasne priznal, že ako mladý rebel by zrejme toto vyznamenanie neprijal, dnes sa považuje však už za dosť zrelého na to, aby sa z neho tešil.

Pred desiatimi rokmi udelili niekdajšiemu členovi formácií Yardbirds a Cream, neskôr úspešnému sólovému umelcovi titul Dôstojník britského impéria (Officer of the British Empire, OBE). Eric Clapton patrí k členom Rockďnďrollovej siene slávy, a to nielen ako sólista, ale aj ako opora legendárneho tria Cream.

V rozsiahlom zozname tohtoročných laureátov CBE, ktorého časť tradične zverejnili na Nový rok, figurovali aj Ray Davies, skladateľ a zakladateľ skupiny The Kinks, herec Pete Postlethwaite, ktorý účinkoval vo filmoch ako Jurský park alebo Obvyklí podozriví, tréner anglickej rugbyovej reprezentácie Clive Woodward a jeho zverenci, ako aj Tim Bernersi-Lee, ktorý sa zásadnou mierou podieľal na vzniku internetu. Tenista Tim Henman bude môcť nosiť oficiálny titul Dôstojník britského impéria (Officer of the British Empire, OBE).