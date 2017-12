Tri. Pet - Jazz

V rámci štvrtého ročníka festivalu Tri. Pet - Jazz sa v Klube za Zrkadlom v Bratislave-Petržalke predstavia formácie Six Of Us Project, Trio komorného jazzu, Sax Machine a Cellula New York Laca Décziho. Večer sa začína o 19.00 h.

4. nov 2004 o 11:00