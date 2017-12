Divadelné inšpiratívne vystúpenia oddnes v Trnave

4. nov 2004 o 10:00

TRNAVA - Vo veľkej sále a v štúdiu Divadla Jána Palárika odohrá oddnes do soboty svoje predstavenia desať slovenských profesionálnych divadelných súborov na festivale DIV (Divadelné inšpiratívne vystúpenia). "Už pred tromi rokmi sme na tomto podujatí začali rozvíjať dramaturgickú líniu predstavení z alternatívnej divadelnej scény," povedal dramaturg DIV-u režisér Jakub Nvota. "V Trnave, ktorá je silným univerzitným mestom, vnímam DIV teraz i vo výhľade do budúcnosti ako festival zameraný predovšetkým na študentov vysokých škôl a gymnázií, ktorí tu dostanú jedinečnú možnosť uvidieť raz do roka to najlepšie, čo sa v undergrounde vytvorilo."

Aj keď sa na festivale nezúčastní viacnásobný nositeľ ocenenia Kráľ inšpirácie trnavský divadelný súbor Disk, Trnava bude mať symbolicky svoje zastúpenie v osobe Kamila Žišku známeho aj ako člena Túlavého divadla, ktorý bude prezentovať svoju prácu režiséra v inscenácii hry Fernanda Crommelyncka Veľkolepý paroháč v podaní študentov VŠMU Bratislava. Medzi tie najočakávanejšie patrí hra English is easy, Csaba is dead bratislavského divadla GUnaGU. (kul)