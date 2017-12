Team prichádza s albumom X

Bratislava 4. novembra (TASR) - Slovenský spevák Pavol Habera opäť roztočil svoje aktivity na Slovensku.

4. nov 2004 o 15:30 TASR

Okrem úlohy porotcu v reality šou Slovensko hľadá Superstar a účinkovania v pripravovanom českom muzikáli Traja mušketieri, vydal so svojou skupinou Team v poradí už desiaty album s príznačným názvom X. Ako tvrdí, jediné, čo tento rok plánoval bolo nahrať novú platňu a ostatné je vecou náhody. "Nikam som netelefonoval, dostal som ponuky a musel som zvážiť, či sú dobré a či mi stojí za to, vrátiť sa sem intenzívnejšie," hovorí Habera, ktorý uplynulé roky trávil po boku svojej priateľky Daniely Peštovej a ich spoločnej dcéry Elly v zámorí.

Nový album s 12 pesničkami sa podľa gitaristu Teamu Dušana Antalíka nesie v typicky popovom štýle s moderným zvukom. "Kde sú tie optimistické refrény, ktoré sme si kedysi všetci pospevovali? Chýbajú mi. Dnešná scéna produkuje neveselé texty, potom prídu No Name a všetci sa čudujú, že majú taký úspech," okomentoval súčasnú hudobnú scénu na dnešnej tlačovej konferencii Antalík. Jeho slová Habera potvrdil s tým, že hudobné experimenty podľa jeho názoru patria do réžie mladých interpretov, ktorí vyrastali s odlišnými hudobnými vzormi ako jeho generácia. "Každý má hrať, čo mu je prirodzené. My vieme hrať naše veselé pesničky, nevieme objavovať nové veci, sme typickí ďpopíciď, a tak to aj ostane," tvrdí.

Texty nového albumu pochádzajú výlučne z dielne úspešného slovenského textára a spisovateľa Daniela Heviera. S kapelou sa mu vraj spolupracovalo "dobre a ťažko". "Mám radosť, keď môžem písať pesničky, texty na hudbu, ktorú dostanem. Je to ohromne vzrušujúce. Ale písalo sa mi ťažšie, pretože za tie roky sa stratila nezáväznosť, predsa len máme nejaké meno, zodpovednosť a nechceme prísť s niečím, čo by bolo fiasko. Takže sme veľa vecí škrtali a pozahadzovali kopu materiálu," hovorí Hevier, ktorého notoricky známe skladby znejú dodnes. "Sú pesničky, ktoré stále žijú medzi ľuďmi, hoci majú desiatky rokov ako Reklama na ticho, Držím Ti miesto, Severanka, alebo každé Vianoce sa hráva Svet lásku má," vyratúva svoje najúspešnejšie skladby Hevier.

Album je na pultoch predajní už niekoľko dní a skupina pripravuje aj najväčšie turné vo svojej histórii.