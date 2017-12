Nový ročník festivalu Wilsonic sa začína s polročným predstihom

5. nov 2004 o 11:00

Dve významné zahraničné mená, tri mladé nádeje z domácej scény elektronickej hudby, kombinácia atmosféry koncertu a tanečnej party v príjemnom prostredí. To všetko počas jedného večera sľubuje micro.Wilsonic, ktorá sa uskutoční v sobotu v bratislavskom klube Spojka.

Jednodňová akcia je "zahrievaním" pred ďalším ročníkom festivalu Wilsonic, ktorý sa snaží na Slovensku pravidelne prezentovať trendy súčasnej scény elektronickej hudby. Vzhľadom na preplnený jesenný kalendár festivalov sa organizátori rozhodli Wilsonic presunúť až na začiatok júna a zároveň ho rozšíriť na dva dni. "Pozitívom neskorej jari je aj možnosť rozšíriť festival o otvorenú scénu, lepšiu spoluprácu pri bookingu umelcov a medzinárodnú propagáciu," tvrdí dramaturg podujatia Tibor Holoda.

Než sa však priaznivci elektronickej hudby dočkajú veľkého Wilsonicu, čaká ich v sobotu v Bratislave renomovaný kanadský producent a dídžej Akufen, ktorého album My Way z roku 2002 úspešne zabodoval v niekoľkých sledovaných anketách (napríklad mienkotvorný britský mesačník The Wire ho zaradil medzi desať najlepších nahrávok roka). Širšia verejnosť mohla meno Akufen zaregistrovať aj v podpise autora remixov pre Massive Attack či Richieho Hawtina.

Druhým zahraničným hosťom večera bude Louie Austen. Rakúsky spevák, ktorého trefne prezývajú "houesový Sinatra" oduševnene nôti sentimentálne pesničky. Namiesto kabaretnej skupiny mu však robia spoločnosť uletené discorytmy a namiesto nočných podnikov pre snobov koncertuje pre klubovú mládež

Pre obe zahraničné hviezdy bude ich sobotňajšie vystúpenie zároveň slovenskou premiérou. Micro.Wilsonic však uvedie aj debuty troch mladých domácich talentov. Le Charme Discret je projekt Bratislavčana Mareka Puškáša, ktorý má záľubu v hudbe 70. rokov a ambientnej elektronike. "Jeho hudba je hravá, svojská, s vysokou úrovňou aranžérskej komplexnosti a nie je skúpa na momenty prekvapenia," prezrádza Holoda.

Pod názvom Anup sa skrýva melodická nadžánrová hudba Popradčana Viktora s prvkami od electro dubu až po minimal music a tretím slovenským zástupcom bude Michal Hradský alias DJ Peal so svojimi energickými setmi.

Interiér Spojky nedávno absolvoval niekoľko zmien. Zväčšilo sa pódium a rozšírila kapacita celého priestoru. Pre maximálny zážitok návštevníkov sobotňajšej akcie je pripravených ešte niekoľko noviniek: "Významne posilnený bude v tento večer aj zvukový aparát a priestor ozvláštnia netradične riešené videoprojekcie," sľubuje Tibor Holoda.

OLIVER REHÁK