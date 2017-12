Sisa Sklovská dnes večer spieva na pražskom Žofíne

9. dec 2001 o 15:17 TASR

Praha 9. decembra (TASR) - Slovenská speváčka žijúca v Prahe Sisa Sklovská vystúpi dnes večer v rámci svojho jesenného koncertného turné Ardo Sisa Tour 2001 na pražskom Žofíne. Ako hosť ju na tohtoročnej šnúre sprevádza kolega Richard Müller.

Sisa Sklovská pripravila svoje tohtoročné turné ako veľkolepú hudobno-obrazovú show so zborom a tanečníkmi. Koncerty odštartovala 2. decembra v Moste. Skladby z vlastného CD s názvom Sisa, ktoré vydala minulý rok, predstavila potom v Pardubiciach, Karlových Varoch a Českých Budějoviciach. Po dnešnom pražskom koncerte zavíta ešte 12. decembra do Brna a 17. decembra do Ostravy.

Slovenskú speváčku s rozsahom tri a pol oktávy sprevádza tento rok Richard Müller, s ktorým zaspieva niekoľko duetov. Sklovská si totiž na každý koncert pozýva svojich priateľov a známych; ako hostia v jej show vystupovali už Felix Slováček, Miroslav Dvorský, Jan Ledecký či Daniel Hůlka. Sisa si tohtoročný "výber" sama sebe pochvaľuje: "Richard má obrovskú charizmu a rovnako ako ja má rád život a hudbu... Čo má zvlášť teší, je veľmi vysoký, meria dva metre a ja si konečne budem môcť obuť topánky s opätkami, s akými chcem..." hovorí speváčka, ktorá meria 176 centimetrov, miluje topánky a skvele spieva operu, muzikál i džez.

(spravodajkyňa TASR Tatiana Novotná) juh