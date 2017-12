PRAHA

DIVADLÁ

5. nov 2004 o 0:00

ČINOHERNÝ KLUB

5. 11. Impresário ze Smyrny o 19.30

6. 11. Návrat do pouště o 19.30

8. 11. Jan Vodňanský - s úsměvem bytového jádra o 19.30

9. 11. Maska a tvář o 19.30

10. 11. Misantrop o 19.30

11. 11. Proti větru (Nahniličko) o 19.30

LATERNA MAGIKA

5. 11. Stiller 16.00

6. 11. Kouzelný cirkus o 17.00, 20.00

7. 11. Host Laterny Magiky - Pražský pěvec o 17.00

8. - 11. 11. Odysseus o 20.00

NÁRODNÉ DIVADLO

5. 11. Tosca o 19.00

6. 11. Giselle o 14.00 a 19.00

7. 11. Rasputin o 20.00

10. 11. Coriolanus o 19.00

11. 11. Cyrano z Bergeracu o 19.30

STAVOVSKÉ DIVADLO

5. 11. Pokoušení o 19.00

6. 11. Kouzelná flétna o 13.00

6. 11. Figarova svatba o 19.00

7. 11. Divadelní festival německého jazyka o 19.30

10. 11. Prvotřídní ženy o 19.00

11. 11. Romeo a Julie o 19.00

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

8. 11. Gazdina roba o 11.00

8. 11. Gazdina roba o 19.00

9. 11. Včas milovat, včas umírat o 19.00

10. 11. Paralysie Generale! o 19.00

MÚZEÁ A VÝSTAVY

ŽIDOVSKÉ MÚZEUM

Jiří Běhounek - Židovské motívy v ilustračnom diele - výstava ilustrácií akademického maliara Jiřího Běhounka ku knihám. Osm světel Lea Pavláta, Rabín a čarodějnice I. B. Singera, Golem Eduarda Petišky a Židovské anekdoty (do 30. 12. 2004)

NÁRODNÉ MÚZEUM

- HLAVNÁ BUDOVA

Futbal (1934 - 2004) 70 rokov od rímskeho finále (do marca 2005)

Múzeum knihy v Žďáru n/Sáz. vo fotografiách (do 31. 12.)

Galéria vynikajúcich osobností Jindřicha Vaňka (do 14. 11.)

Dejiny udatného českého národa (do 31. 12.)

GALÉRIA MIRO V KOSTOLE SV. ROCHA

Francesco Goya, Salvador Dalí

(do 31. 10)

NÁRODNÉ MÚZEUM - NÁPRSTKOVE MÚZEUM

Aleš Krátký: Krajinou čistých (do 7. 11.)

KONCERTY

MALOSTRANSKÁ BESEDA

5. 11. Krausberry o 20.30

6. 11. Vrtule 1 o 20.30

9. 11. Vladimír Mišík & ČDG o 20.30

10. 11. Reliéf a hostia o 20.30

11. 11. Precedens o 18.00

T-MOBILE ARENA

10. 11. Sting o 20.00

ROXY

9. 11. Legendary Pink Dots o 19.00

10. 11. Zap Mama o 19.00

11. 11. Chumbawamba o 19.00

KOSTEL SV. VAVŘINCE

7. 11. JMW - 9. Medzinárodný festival džezového piana o 19.00

BALBÍNOVA POETICKÁ HOSPŮDKA

5. 11. Krst knihy Nuda v Brně

6. 11. Těla o 20.00

7. 11. Jan Spálený & ASPM o 20.00

8. 11. Jiří Dědeček o 20.00

9. 11. Jiří Schmitzer o 20.00

10. 11. Jimi Čert o 20.00

11. 11. Brann - bretónska hudba o 20.00

VAGON CLUB

5. 11. Neočekávaný dýchánek

6. - 11. 11. Reggae párty

6. 11. Votchi

7. - 11. 11. Rockotéka radia Beat

7. 11. Šántí + S? N ?C + Bezřečí

8. 11. Děti konce století o 20.00

9. 11. Ruchadze band + Groove J. Kořínka

10. 11. Podvečery s regenerací o 17.00

10. 11. Trombenik

11. 11. Ta Jana z velké Ohrady (jv)

Sting opäť koncertuje v PraheSlávny britský spevák, skladateľ a zanietený ekologický aktivista sa vracia do Českej republiky. Sting vystúpi 10. novembra v pražskej T-Mobil Aréne. Spevák začal svoje pôsobenie v kapele The Police. S ňou sa hudobnému svetu predstavil v mnohých podobách. Nebojí sa experimentovať a s každým novým albumom prináša niečo nové. Ten posledný má názov Sacred love. Pochádzajú z neho známe piesne Send your love a Stolen car, ktoré okrem ďalších hitov určite odznejú aj na pražskom koncerte. Stingovým hudobným hosťom bude americký trubkár Chriss Botti.

Koncert sa začína o 20.00 v T-Mobil Aréne, Za elektrárnou 419, Praha 7. Vstupenka na státie stojí 895 Kč, ostatné sú za 1495 Kč, VIP za 2995 Kč.

(kap)

Muzikanti bez hraníc zbierali inšpiráciu aj v pralese* Kapela Amazonia Ambient zozbierala podklady pre svoju hudbu v juhoamerickom pralese. Sú známi vďaka explozívnym vystúpeniam. Vydávajú sa do sveta snov, fantázie a hudby. Koncert sa koná 8. 11. o 19.30. Vstupné je 400 Kč.

* Fanfare Ciocarlia (na snímke) je dychovka z Rumunska. Jej hudba je plná rytmu, farieb a temperamentu. Cítiť z nej ohnivé víno a domácu rakiju. Koncert sa koná 10. 11. o 19.00. Vstupné je 300 Kč.

* Tinariwen je skupina zo Sahary. Kombinuje hypnotické rytmy a elektrické gitary. Vystúpi 29. novembra o 19.30. Vstupné je 310 Kč.

Skupiny vystúpia v Paláci Akropolis, ktorý sa nachádza na Kubelíkovej 27, Praha 3. (kap)

FOTO - WWW.RESPECTMUSIC.CZ

Dušekove štyri dúšky

Jaroslav Dušek predstavuje svoju hru, ktorá má štyri dohody - nehrajte sa so slovom, neberte nič osobne, nevytvárajte si domnienky, a napokon - robte veci tak, ako najlepšie viete. Hra autorovým typickým spôsobom akoby učila divákov. Hovorí, že je dobré vravieť len to, čo si myslíme. Ale pritom máme zostať imúnni voči názorom iných. Učí nás nebáť sa dávať otázky a vyjadriť, čo chceme tak, ako najlepšie vieme.

Predstavenia sú v termínoch 7., 8., 10., 11., 22., 23., 30. novembra a 1. a 2. decembra. Začiatok je vždy o 20.00. Konajú sa na Novotného lávke 1, Praha 1. Tu si môžete zakúpiť aj vstupenky. (kap)