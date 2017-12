Labuda s Lasicom na seba na verejnej nahrávke Pianissima "bonzovali"

5. nov 2004 o 16:00 TASR

Banská Bystrica 5. novembra (TASR) - Čerstvý šesťdesiatnik Marián Labuda a jeho kolegovia z divadelnej hry Kumšt Milan Kňažko a Milan Lasica sa vo štvrtok stretli pri verejnej nahrávke rozhlasovej relácie Pianissimo v Banskej Bystrici, kde sa koná 13. ročník festivalu Fest. Reč bola samozrejme o "kumšte" na všetky spôsoby a núdza nebola ani o mnohé zábavné historky zo života tejto známej trojky.

Labuda napríklad prezradil, že so svojím kolegom Lasicom chodí istý čas pravidelne cvičiť do jednej z posilňovní. Obaja si tento návyk počas nahrávky pochvaľovali a Lasica prezradil, že v posilňovni majú rôzne prezývky. Labudu napríklad prezývajú Arnold či Arnie. Čerstvý šesťdesiatnik nezostal po nahrávke Lasicovi nič dlžný a zamyslene o ňom vyhlásil: "Pán Lasica je pán Lasica, ale... on sa trošku hanbí za svoje nohy. My ostatní sme normálne v ďkraťasochď a on nosí dlhé tepláky. Nazval by som ho teda asi Hanbiaca slečinka." "Takto vyzerá láska v priamom prenose. Tí, čo sa nemajú radi si nemajú prečo skočiť do vlasov," povedal potom s úsmevom Labuda.

Druhý deň hudobného festivalu Fest v Banskej Bystrici bude dnes pokračovať maratónom hudby, počas ktorého sa očakáva napríklad vystúpenie Richarda Müllera či českého Kollerbandu. Hudobným hosťom verejnej nahrávky bol hudobník Janko Lehotský.