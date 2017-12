Hubinská si dobrú náladu robí veselými parochňami

Bratislava 5. novembra (TASR) - Originálny recept na dobrú náladu má slovenská herečka Jana Hubinská.

5. nov 2004 o 17:00 TASR

Držiteľka Českého leva za film Děvčátko a tvár reklamnej kampane jednej zo slovenských bánk si totiž rada nevinne strieľa z okolia "uletenými" vlasovými kreáciami, ktoré majú na svedomí parochne. "Som síce konzervatívna, čo sa týka vnútra, ale navonok som divočina," hovorí o svojej "záľube" za normálnych okolností dlhovlasá Hubinská, ktorá strapatým červeným krátkym účesom nedávno zaskočila viacerých ľudí zo svojho okolia.

Vo svojej zbierke má, ako tvrdí, niekoľko kúskov "náhradných vlasov". "Mám doma asi tri alebo štyri takéto parochne, každá je iná, jedna dlhá, ďalšia pážacia, mám aj obrovitánsku čiernu parochňu, v ktorej by ma, ani ma nikdy nikto nespoznal. Sú to všetko momentálne nápady. Niekedy rada provokujem, niekedy som rada šedou myškou, a teraz som potrebovala niečo zmeniť, aby som sa cítila veselo. Táto hlava mi robí strašne dobrú náladu," smiala sa sympatická herečka, ktorá veselým účesom momentálne odháňa únavu. "Tento rok mám za sebou veľmi veľa práce a myslím, že som trošku unavená, ale už onedlho budem mať čas venovať sa sama sebe a oddýchnuť si," teší sa na chvíle voľna. K dobrej nálade jej okrem veselých vlasov prispieva i slnečná jeseň. "Táto jeseň je krásna, ale keď je smoklivo, najradšej by som sa strčila pod paplón a zostala tam - keby sa dalo aj týždeň. To sa mi ale asi nikdy nepodarí, to je taký môj nesplnený sen," dodáva s úsmevom.