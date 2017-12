Faith Hillová sa stala po tretí raz matkou

New York 9. decembra (TASR) - Country speváci Faith Hillová a Tim McGraw sa stali opäť rodičmi. Vo štvrtok sa im narodila zdravá dcéra Audrey Caroline.

9. dec 2001 o 16:32 TASR

Pár má už má štvorročnú Graciu a trojročnú Maggie. Ako uviedol 34-ročný trojnásobný otec, nemôže byť šťastnejší. "Som kráľom v dome a moje dievčatá ma vždy držia v pozore," tvrdí McGraw, ktorého najnovším hitom je The Cowboy in Me. Jeho rovnako stará partnerka sa zase preslávila skladbami This Kiss a Wild One.