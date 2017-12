Udeľovanie American Music Awards oživí stratená nahrávka od Beatles

7. nov 2004 o 8:22 TASR

New York 7. novembra (TASR)- Tohtoročné udeľovanie American Music Awards sa blysne hviezdami ako Alicia Keysová, Gwen Stefaniová, či Rod Stewart. Zlatým klincom však bude dvaapolminútový filmový záznam legendárnych Beatles z roku 1964, ktorý sa našiel len nedávno.

"Máme skvelý starý záznam stratený 40 rokov, ktorý nik nevidel od čias, keď Beatles spievali She loves you alebo I Wanna Hold Your Hand," oznámil tento týždeň nadšený producent Dick Clark.

Show, ktorá bude odvysielaná naživo 14. novembra na kanáli ABC z Los Angeles, otvorí Stefaniová. Vystúpi tiež Snoop Dogg a Pharell.

Po fiasku, ktoré spôsobila technická chyba playbacku počas vystúpenia speváčky Ashley Simpsonovej v Saturday Night Live, Clark oznámil, že všetci zúčastnení budú spievať naživo, alebo na polovičný playback.