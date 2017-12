Elton John už nechodí na párty a už nepije alkohol

Londýn 7. novembra (TASR) - Britská popová hviezda sir Elton John už nie je nadšencom bujarých večierkov a na žiadnu súkromnú nočnú párty už nechodí.

7. nov 2004 o 15:35 TASR

"Nemám rád párty, možno aj preto že už nepijem alkohol," vyznal sa 57-ročný spevák a skladateľ. "Radšej v pohode idem na večeru so svojimi priateľmi a to je lepšie ako nejaká párty," povedal pre najnovšie vydanie nemeckého bulvárneho magazínu Bild.

Svoje "divoké obdobie večierkov si však prežil a neľutuje toho". Podľa jeho slov to neľutuje preto, lebo "keby neprežil určité veci, tak by dnes z neho nebol taký Elton John". V prípade, žeby mohol prežiť ešte raz svoj život, v žiadnom prípade by nekonzumoval drogy. Povedal okrem iného spevák, ktorý v minulosti absolvoval protidrogové a protialkoholické liečenia.