Panczová v Dievčati za milión skončila, je sklamaná a cíti sa ukrivdená

7. nov 2004 o 15:11 TASR

Bratislava 7. novembra (TASR) - V reality šou Dievča za milión v sobotu definitívne skončila finalistka Zuzana Panczová. Napriek tomu, že už počas sobotňajšieho tretieho kola súťaže počítala aj s touto možnosťou, je sklamaná a cíti sa ukrivdená.

Myslí si totiž, že favoritka súťaže, trojnásobná víťazka Katarína Ivanková ju v priamom prenose zo súťaže vyradila preto, aby nemusela vylúčiť svoju kamarátku Petru Lenártovú. "Katka zatiaľ vždy vyradila tú na poslednom mieste. Tento týždeň sa na tom poslednom objavila jej kamarátka. Treba k tomu niečo dodať...?," povedala súťažiaca, ktorá sa v minulosti netajila tým, že keby sa mala rozhodovať ona, vyradila by najsilnejšiu favoritku. "Myslela som tú, ktorá má v najslabšej trojke najviac hlasov, a to som nebola ja," vysvetlila.

Tušenie, že z tohto kola vypadne, však mala Zuzka už počas prenosu. "Je to veľké sklamanie. Myslela som si, že tu sú možno ešte aj trochu horšie dievčatá ako ja, čo sa týka rečového prejavu," vyhlásila bezprostredne po prenose dvadsaťtriročná Panczová.

Katarína Ivanková neskôr povedala, že ju nevylúčila len kvôli jej sobotňajšiemu výkonu. "Bolo to celkovo, ako ju vnímame my dievčatá a diváci. Aj v dôsledku toho, že ma naozaj veľmi veľa ľudí prosilo, aby som vyhodila Zuzku. Niežeby som bola nesvojprávna, ale naozaj to bolo aj v dôsledku toho," povedala. Pripustila, že svoju stratégiu konzultovala aj s ostatnými dievčatami.

Tmavovláska, ktorej diváci posielajú stále viac hlasov, si posťažovala, že v sobotu sa jej prvý raz stalo, že s ňou vyradené dievča nekomunikovalo a nevšímalo si ju. "Dosť ma to mrzí," vyhlásila a dodala, že výkon svojej priateľky Petry Lenártovej pokladala v sobotu za jeden z najlepších.

Hovorca TV Joj Ľudovít Tóth konštatoval, že toto kolo bolo z hľadiska hlasovania divákov zatiaľ najdramatickejšie. "Tesne pred začiatkom priameho prenosu boli v ohrozenej trojke Karin Olasová, Petra Lenártová a Katarína Suchoňová. Počas prenosu čísla neuveriteľne skákali," poznamenal. Istý čas to podľa neho dokonca vyzeralo tak, že Lucia Uličná dobehne Michaelu Suríniovú a Panczová vyzerala neohrozená. Spresnil, že Dvorskú a Panczovú delili v poslednej trojke iba dva hlasy.