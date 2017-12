Yoko Ono podporujúca piesňou homosexuálov dobyla americkú hitparádu

7. nov 2004 o 19:56 TASR

New York 7. novembra (TASR) - Yoko Ono, vdova po Johnovi Lennonovi, sa dostala na vrchol americkej tanečnej hitparády vo veku 71 rokov s piesňou, v ktorej podporuje manželstvo homosexuálov.

Pieseň Every Man Has A Man Who Loves Him je nová verzia jej piesne Every Man Has A Woman Who Loves Him, starej takmer 25 rokov.

"Toto nie je víťazstvo len moje, ale i všetkých Američanov, ktorí sú proti administratívnym zákazom manželstva homosexuálov," povedala Yoko Ono.

Obyvatelia 11 amerických štátov hlasovali tento týždeň za zákaz manželstva homosexuálov. Prezident George W. Bush chce zmeniť americkú ústavu tak, aby manželstvo bolo možné výlučne medzi mužom a ženou.

Yoko nahrala pieseň tiež v lesbickej verzii. Je to jej druhý tanečný hit po Walking On Thin Ice, ktorý vystúpil na čelo hitparády minulý rok. Jej ďalší hudobný projekt je nová verzia piesne Give Peace A Chance, ktorú spievala spolu s Lennonom.

Výtvarná umelkyňa a hudobníčka nedávno účinkovala na zhromaždení za práva homosexuálov v New Yorku.