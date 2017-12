Víťazné filmy z festivalu Ekotopfilm 2004 uvidia aj diváci v Košiciach

Košice 8. novembra (TASR) - Prehliadku najlepších filmov z 31. ročníka Medzinárodného festivalu odborných filmov Ekotopfil 2004, ktorý sa konal koncom ...

8. nov 2004 o 17:00 TASR

Košice 8. novembra (TASR) - Prehliadku najlepších filmov z 31. ročníka Medzinárodného festivalu odborných filmov Ekotopfil 2004, ktorý sa konal koncom októbra v Bratislave, pripravili organizátori už po tretí raz v Košiciach.

Projekcie toho najlepšieho zo svetovej tvorby s tematikou trvalo udržateľného rozvoja budú zdarma pre deti i dospelých od 9. do 11. novembra v košickom Kine Tatra, informoval dnes na tlačovej konferencii generálny riaditeľ festivalu Pavol Lím.

Celkovo prihlásili na festival vyše 250 filmov, z ktorých vybrala porota do súťaže 115 top snímok. Odporúčať osobitne niektorú z nich si Lím divákom netrúfa, ale "aby to stálo za to pozerať, tak možno americký film Kalahari, ktorý získal vo svojej kategórii cenu U.S. Steel Košice". Osobne ho zaujal aj český film Môj priateľ vrah, ktorý je sugestívnou spoveďou nájomného vraha.

Regionálnu festivalovú prehliadku situovali do Košíc aj preto, že generálnym partnerom festivalu je U.S. Steel, mesto má širokú intelektuálnu a akademickú bázu a región rieši svoje rozvojové problémy, dodal Lím.

Hlavnú cenu v kategórii populárno-vedeckých filmov, ktorá bola zároveň Cenou Ministerstva životného prostredia SR, získal na festivale Ekotopfilm v Bratislave (25. - 29. októbra) nemecký film Pestovanie energie na farme - Biomasa a poľnohospodárstvo. Najlepším výchovno-vzdelávacím filmom (Cena ministerstva hospodárstva) sa stal poľský film Dobré poľnohospodárske praktiky pri kultivácii pôdy, hlavnú cenu v kategórii publicistických filmov (cena U. S. Steel Košice) získal film USA Kalahari - Veľká smädná krajina (1. časť) a Zaplavená krajina (2. časť).

Medzi reklamnými filmami (Cena Matadoru) zvíťazil francúzsky film Nič, ale priveľa, v kategórii dokumentárnych filmov (Cena ZSNP, a. s.) dominoval film USA Obrábanie morí a najlepším filmom pre deti a mládež (Cena ministerstva školstva) je podľa odbornej poroty, slovenský film Živá voda.

Ďalšie ceny udelili aj ostatné ministerstvá SR, primátor Bratislavy, Asociácia priemyselnej ekológie Slovenska, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, Združenia miest a obcí a ďalšie organizácie.

Ekotopfilm je najstarším podujatím svojho druhu na svete, pričom jeho história sa začala písať v roku 1974 v Trnave.